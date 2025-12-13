Успіхи Сил оборони в Куп'янську та безстрокове заморожування активів РФ: новини за 12 грудня

Сили оборони перекрили підступи до Куп'янська та оточили окупантів у місті, - "Хартія"

Сили оборони успішно відбили наступ ворога під Куп'янськом у Харківській області. Українські війська повністю перекрили підступи до міста та оточили російських окупантів.

У результаті операції українських захисників було зачищено всю північно-західну околицю міста.

Євросоюз безстроково заморозив російські активи

Країни Євросоюзу погодилися заморозити російські активи в розмірі 210 млрд євро на безстроковий термін. Тепер це рішення не будуть продовжувати кожні шість місяців.

Як пише Reuters, таке рішення усуває ризик того, що Угорщина і Словаччина, які зберігають "теплі" відносини з Росією, можуть заблокувати продовження заморожування російських активів.

"Слуга народу" проведе з'їзд для обрання нового голови партії, - джерело

"Слуга народу" проведе з'їзд 17 грудня. На якому очікується обрання нового голови партії, повідомило джерело РБК-Україна в СН.

Чинна голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк обіймала посаду два терміни, її повноваження завершуються 14 грудня.

ГУР знищило транспортний літак Ан-26 і ще дві "жирні" цілі росіян у Криму

Українські розвідники знищили російський військово-транспортний літак Ан-26 у тимчасово окупованому Криму, повідомили в Головному управлінні розвідки.

Також воїнам ГУР вдалося успішно вразити дві дороговартісні радіолокаційні системи росіян.

Особлива умова: Україна хоче прискорити вступ до ЄС через мирну угоду, - FT

Україна в разі укладення мирної угоди і припинення війни вступить до Європейського Союзу до 1 січня 2027 року. Цей пункт обговорюється на переговорах за участю США та європейських країн, пише Financial Times.

Вступ України до 1 січня 2027 року передбачено проектом мирної пропозиції, яку обговорюють офіційні особи США, України та Євросоюзу.

Міністра армії США відсторонили від переговорів щодо України, - The Telegraph

Глава Пентагону Піт Гегсет відсторонив міністра армії США Дена Дрісколла від участі в переговорах щодо завершення війни Росії проти України, повідомляє The Telegraph.

Неназвані джерела видання стверджують, що Дрісколла відсторонили від переговорів після того, як міністр оборони США вирішив, що він "виходить за рамки своїх повноважень".