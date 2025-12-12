"Слуга народу" проведе з’їзд для обрання нового голови партії, - джерело

Про це РБК-Україна повідомило джерело в СН.

Чинна голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк обіймала посаду два терміни, її повноваження завершуються 14 грудня.

У зв’язку з цим партія проводить з’їзд для обрання нового керівника.

Про Олену Шуляк

Олену Шуляк обрали головою цієї політичної сили 15 листопада 2021 року під час чергового з’їзду "Слуги Народу". Вона зайняла цю посаду замість Олександра Корнієнка, який був обраний першим заступником голови Верховної Ради.

Вона є народною депутаткою ВРУ 9-го скликання (обрана номером 13 у списку як безпартійна) та головою Комітету з питань організації держвлади та місцевого самоврядування.

Як вказує рух "Чесно", Шуляк увійшла у виборчий список "Слуги народу" за неформальною квотою експрем'єр-міністра Олексія Гончарука, котрий керував "Офісом ефективного регулювання" (BRDO).

За перший рік роботи парламенту 9 скликання Шуляк увійшла до списку нардепів, які мають найбільше ухвалених законопроєктів.

Нагадаємо, на тлі масштабної корупційної схеми в енергетиці, яку викрило НАБУ в межах операції "Мідас", в Україні загострилася й політична криза.

Президент України нещодавно зустрічався зі "Слугами народу" з причин підготовки законопроектів для вирішення ситуації, що склалася в країні на тлі гучного корупційного скандалу в "Енергоатомі".

На тлі скандалу нещодавно деякі представники партії "Слуга народу" виступили із закликом до інших проукраїнських парламентських фракцій та груп розпочати переговори про створення "коаліції національної стійкості" та сформувати "уряд національної стійкості".

Натомість керівник фракції СН Давид Арахамія заявив, що дана пропозиція є лише заявою "окремих представників" і її "не слід сприймати її як позицію всієї фракції".