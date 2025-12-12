Сили оборони перекрили підступи до Куп’янська та оточили окупантів в місті, - "Хартія"

Сили оборони успішно відбили наступ ворога під Куп’янськом у Харківській області. Українські війська повністю перекрили підступи до міста та оточили російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на корпус НГУ "Хартія".

Деталі операції

Як розповіли у командуванні, Сили оборони заблокували росіян у Куп'янську та зачистили всю північно-західну околицю міста.

Захисники знищили 1027 окупантів, звільнили села Кіндрашівка та Радьківка та їхні околиці, прорвалися до річки Оскіл північніше Куп’янська, повністю перекривши наземні маршрути заходу окупантів у місто.

Російське угруповання у Куп’янську, яке зараз нараховує понад 200 військовослужбовців, повністю оточено.

Ворог щоденно здійснює атаки силами до взводу, намагаючись прорвати оборону українських військ північніше Куп’янська.

Сили оборони відбивають усі ці атаки зі значними втратами для ворога. Наземний доступ для російських окупантів на Куп’янськ повністю перекритий.

Також під вогневий контроль взяті всі виходи з газової труби, яку ворог використовував для заходу в місто. Забезпечення ворога здійснюється виключно повітряними дронами.

"Бої в центрі міста ще продовжуються, але згодом український Куп’янськ буде повністю звільнений!" - заявив командир 2-го корпусу НГУ "Хартія" полковник Ігор "Корнет" Оболєнський.

Зазначається, що планування та командування операцією здійснював 2-й Корпус НГУ "Хартія" у взаємодії з тактичною групою "Куп’янськ" та під безпосереднім контролем Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського і Командувача НГУ Олександра Півненка.

Хто брав участь у звільненні околиць Куп'янська

У 2-му корпусі розповіли, що кілька місяців тому росіяни прорвались у Куп'янськ на глибину до 6 км від ріки Оскіл внаслідок чого ситуація в місті та навколишніх селах стала критичною.

За даними корпусу, головнокомандувач Олександр Сирський у вересні створив пошуково-ударне угруповання "Хартія" у складі підрозділів 13-ї бригади оперативного призначення "Хартія", 475-го штурмового полку "Код 9.2", підрозділів 92-ї штурмової бригади, підрозділів Іноземного Легіону ГУР МО, та 144-ї механізованої бригади, 127 ОВМБР та інших підрозділів.

Безпосередньо у самому місті діяло і продовжує діяти тактичне угруповання "Куп'янськ", яке веде бої з росіянами у населеному пункті.