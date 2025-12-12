Євросоюз безстроково заморозив російські активи

Країни Євросоюзу погодилися заморозити російські активи в розмірі 210 млрд євро на безстроковий термін. Тепер це рішення не будуть продовжувати кожні шість місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн у соцмережі X , Reuters і голову Євроради Антоніу Кошту в соцмережі X .

Фон дер Ляєн привітала рішення Ради ЄС щодо пропозиції Єврокомісії продовжити заморожування російських активів.

"Ми посилаємо Росії ясний сигнал: поки ця жорстока війна агресії триває, витрати Росії будуть тільки зростати. Це потужний сигнал для України: ми хочемо переконатися, що наш хоробрий сусід стане ще сильнішим на полі бою і за столом переговорів", - підкреслила вона.

Водночас Reuters уточнює, що уряди країн Євросоюзу домовилися заморозити російські активи "на стільки, скільки буде потрібно", замість того, щоб кожні шість місяців голосувати за продовження заморожування активів.

Таке рішення усуває ризик того, що Угорщина і Словаччина, які зберігають "теплі" стосунки з Росією, можуть заблокувати продовження заморозки російських активів і, таким чином, гроші повернуться агресору.

Також безстрокове заморожування активів може переконати Бельгію підтримати план ЄС щодо використання цих коштів для надання Україні "репараційного кредиту" в розмірі до 165 млрд євро для покриття її військових і цивільних бюджетних потреб у 2026 і 2027 роках.

Очікується, що Єврорада збереться 18 грудня, щоб остаточно узгодити деталі "репараційного кредиту" і розв'язати проблеми, що залишаються, зокрема гарантії всіх урядів ЄС для Бельгії, що вона не залишиться одна з оплатою рахунків, якщо потенційний позов Москви виявиться успішним.

Підтвердження від Кошти

Голова Євроради Антоніу Кошта підтвердив, що російські активи будуть заморожені до завершення війни Росії проти України.

"У жовтні лідери ЄС зобов'язалися зберігати російські активи замороженими доти, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України і не компенсує завданих збитків. Сьогодні ми виконали це зобов'язання", - зазначив Кошта.

Він додав, що наступний крок - забезпечення фінансових потреб України на 2026-2027 роки.