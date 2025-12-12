ua en ru
Пт, 12 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Євросоюз безстроково заморозив російські активи

Брюссель, П'ятниця 12 грудня 2025 20:21
UA EN RU
Євросоюз безстроково заморозив російські активи Фото: Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни Євросоюзу погодилися заморозити російські активи в розмірі 210 млрд євро на безстроковий термін. Тепер це рішення не будуть продовжувати кожні шість місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн у соцмережі X, Reuters і голову Євроради Антоніу Кошту в соцмережі X.

Фон дер Ляєн привітала рішення Ради ЄС щодо пропозиції Єврокомісії продовжити заморожування російських активів.

"Ми посилаємо Росії ясний сигнал: поки ця жорстока війна агресії триває, витрати Росії будуть тільки зростати. Це потужний сигнал для України: ми хочемо переконатися, що наш хоробрий сусід стане ще сильнішим на полі бою і за столом переговорів", - підкреслила вона.

Водночас Reuters уточнює, що уряди країн Євросоюзу домовилися заморозити російські активи "на стільки, скільки буде потрібно", замість того, щоб кожні шість місяців голосувати за продовження заморожування активів.

Таке рішення усуває ризик того, що Угорщина і Словаччина, які зберігають "теплі" стосунки з Росією, можуть заблокувати продовження заморозки російських активів і, таким чином, гроші повернуться агресору.

Також безстрокове заморожування активів може переконати Бельгію підтримати план ЄС щодо використання цих коштів для надання Україні "репараційного кредиту" в розмірі до 165 млрд євро для покриття її військових і цивільних бюджетних потреб у 2026 і 2027 роках.

Очікується, що Єврорада збереться 18 грудня, щоб остаточно узгодити деталі "репараційного кредиту" і розв'язати проблеми, що залишаються, зокрема гарантії всіх урядів ЄС для Бельгії, що вона не залишиться одна з оплатою рахунків, якщо потенційний позов Москви виявиться успішним.

Підтвердження від Кошти

Голова Євроради Антоніу Кошта підтвердив, що російські активи будуть заморожені до завершення війни Росії проти України.

"У жовтні лідери ЄС зобов'язалися зберігати російські активи замороженими доти, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України і не компенсує завданих збитків. Сьогодні ми виконали це зобов'язання", - зазначив Кошта.

Він додав, що наступний крок - забезпечення фінансових потреб України на 2026-2027 роки.

"Репараційний кредит" для України

Нагадаємо, зараз Євросоюз розглядає можливість надання Україні "репараційного кредиту", який буде забезпечений замороженими російськими активами.

Але проти виступає Бельгія. Саме в бельгійському депозитарії Euroclear знаходиться велика частина заморожених активів Росії.

Прем'єр Бельгії Барт Де Вевер вимагає, щоб Євросоюз забезпечив для Euroclear захист від ризиків. Зокрема, йдеться про надання необхідних ресурсів на випадок, якщо Росія запровадить санкції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Російська Федерація Допомога Україні Війна в Україні Урсула фон дер Ляйєн
Новини
Росія вдарила балістикою по кораблях в портах Одеси і Чорноморська (фото, відео)
Росія вдарила балістикою по кораблях в портах Одеси і Чорноморська (фото, відео)
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі