Успехи Сил обороны в Купянске и бессрочная заморозка активов РФ: новости за 12 декабря

Силы обороны перекрыли подступы к Купянску и окружили оккупантов в городе, - "Хартия"

Силы обороны успешно отбили наступление врага под Купянском в Харьковской области. Украинские войска полностью перекрыли подступы к городу и окружили российских оккупантов.

В результате операции украинских защитников была зачищена вся северо-западную окраину города.

Евросоюз бессрочно заморозил российские активы

Страны Евросоюза согласились заморозить российские активы в размере 210 млрд евро на бессрочный срок. Теперь это решение не будут продлевать каждые шесть месяцев.

Как пишет Reuters, такое решение устраняет риск того, что Венгрия и Словакия, которые сохраняют "теплые" отношения с Россией, могут заблокировать продление заморозки российских активов.

"Слуга народа" проведет съезд для избрания нового главы партии, - источник

"Слуга народа" проведет съезд 17 декабря. На котором ожидается избрание нового главы партии, сообщил источник РБК-Украина в СН.

Действующая глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк занимала должность два срока, ее полномочия завершаются 14 декабря.

ГУР уничтожило транспортный самолет Ан-26 и еще две "жирные" цели россиян в Крыму

Украинские разведчики уничтожили российский военно-транспортный самолет Ан-26 во временно оккупированном Крыму, сообщили в Главном управлении разведки.

Также воинам ГУР удалось успешно поразить две дорогостоящие радиолокационные системы россиян.

Особое условие: Украина хочет ускорить вступление в ЕС через мирное соглашение, - FT

Украина в случае заключения мирного соглашения и прекращения войны вступит в Европейский Союз до 1 января 2027 года. Этот пункт обсуждается на переговорах с участием США и европейских стран, пишет Financial Times.

Вступление Украины до 1 января 2027 года предусмотрено проектом мирного предложения, которое обсуждают официальные лица США, Украины и Евросоюза.

Министра армии США отстранили от переговоров по Украине, - The Telegraph

Глава Пентагона Пит Хегсет отстранил министра армии США Дэна Дрисколла от участия в переговорах по завершению войны России против Украины, сообщает The Telegraph.

Неназванные источники издания утверждают, что Дрисколла отстранили от переговоров после того, как министр обороны США решил, что он "выходит за рамки своих полномочий".