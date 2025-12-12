ГУР знищило транспортний літак Ан-26 та ще дві "жирні" цілі росіян у Криму (відео)

Українські розвідники знищили російський військово-транспортний літак Ан-26 та ще дві дороговартісні цілі ворога у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

Як повідомили в ГУР, 10-11 грудня 2025 року на території тимчасово окупованого Криму загарбники готувалися до зльоту на багатоцільовому військово-транспортному літаку Ан-26 і вже навіть запустили двигуни.

Проте здійснити незаконний політ екіпажу російських окупантів суворо заборонили майстри спецпідрозділу "Примари" - вдарили філігранно у лівий турбогвинтовий.

У результаті чергового авіарейду в тимчасово окупований Крим "Примари" ГУР також успішно уразили дві дороговартісні радіолокаційні системи - РЛС 55Ж6М "Небо-М" та заховану в купол РЛС 64Н6Е, яка слугувала "очима" ворожим комплексам С-300/С-400.