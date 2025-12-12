ua en ru
ГУР знищило транспортний літак Ан-26 та ще дві "жирні" цілі росіян у Криму (відео)

Крим, П'ятниця 12 грудня 2025 14:36
ГУР знищило транспортний літак Ан-26 та ще дві "жирні" цілі росіян у Криму (відео) Ілюстративне фото: ГУР знищило російський транспортний літак Ан-26 у Криму (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Українські розвідники знищили російський військово-транспортний літак Ан-26 та ще дві дороговартісні цілі ворога у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

Як повідомили в ГУР, 10-11 грудня 2025 року на території тимчасово окупованого Криму загарбники готувалися до зльоту на багатоцільовому військово-транспортному літаку Ан-26 і вже навіть запустили двигуни.

Проте здійснити незаконний політ екіпажу російських окупантів суворо заборонили майстри спецпідрозділу "Примари" - вдарили філігранно у лівий турбогвинтовий.

У результаті чергового авіарейду в тимчасово окупований Крим "Примари" ГУР також успішно уразили дві дороговартісні радіолокаційні системи - РЛС 55Ж6М "Небо-М" та заховану в купол РЛС 64Н6Е, яка слугувала "очима" ворожим комплексам С-300/С-400.

Спецоперації ГУР

Нагадаємо, нещодавно ударні безпілотники ГУР у тимчасово окупованому Криму ліквідували кілька радіолокаційних комплексів та корабельний гелікоптер росіян.

У ніч з 1 на 2 листопада ГУР атакувало пункт управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Тріумф", який перебував на бойовій позиції, а також російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е у Криму.

Також вночі 1 листопада на території Московської області пролунали потужні вибухи. ГУР успішно знищило одразу три нитки стратегічного нафтопродуктопроводу "Кольцевой".

