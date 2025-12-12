Міністра армії США відсторонили від переговорів щодо України, - The Telegraph

Глава Пентагону Піт Гегсет відсторонив міністра армії США Дена Дрісколла від участі в переговорах щодо завершення війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Неназвані джерела видання стверджують, що Дрісколла відсторонили від переговорів після того, як міністр оборони США вирішив, що він "виходить за межі своїх повноважень".

"Було видно, що він проявляв надмірну активність, і його осадили", - сказав один з поінформованих співрозмовників The Telegraph.

Європейські дипломати описували Дрісколла як офіційну особу, яка мало зацікавлена в компромісах, вигідних Україні. Також він вів переговори в жорсткій манері.

Дрісколл мав відвідати Київ вдруге два тижні тому, але цього так і не сталося. Україну також попереджали, що міністр армії США приїде до Парижа на переговори президента України Володимира Зеленського та президента Франції Еммануеля Макрона, але й туди він не поїхав.

"Наша делегація була здивована", - розповів неназваний український чиновник, припустивши, що Дрисколлу "не дозволили приїхати".

Українські та європейські представники вважають, що його відсутність пов'язана з ширшою боротьбою за вплив на мирні переговори.

The Telegraph пише, що Дрісколла "вважають частиною антиінтервенціоністської групи впливу в переговорах" під керівництвом віцепрезидента США Джея Ді Венса.

Анна Келлі, заступник прессекретаря Білого дому, не стала підтверджувати такі чутки. Вона тільки розповіла, що Дрісколл "допомагав збирати зворотний зв'язок від українців для формування угоди".