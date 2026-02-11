Усиновлення й опіка по-новому? Які обмеження для майбутніх батьків в Україні змінились

Міністерство охорони здоров'я оновило перелік медичних протипоказань для усиновлення та інших форм сімейного виховання в Україні. Застарілий список захворювань скасували - замість нього впровадили нові критерії оцінки й умови.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОЗ України.
Головне:
Українцям розповіли, що Міністерство охорони здоров'я затвердило новий Перелік захворювань, розладів або станів, за наявності яких особи не можуть:
Уточнюється, що його було затверджено наказом МОЗ №1949 від 24 грудня 2025 року, а чинності набрав з 3 лютого 2026 року.
У міністерстві повідомили, що документ було розроблено з метою реалізації Порядку медичного огляду:
Так, було насамперед:
Крім того, новий документ чітко розмежовує:
Уточнюється, що Перелік побудовано за принципом чітких медичних критеріїв.
Він містить не лише назви нозологій, але й умови, за яких наявність відповідного захворювання, розладу або стану є медичною підставою для відмови.
Згідно з інформацією МОЗ, для уніфікації підходів застосовуються коди НК 025:2021 "Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я".
Перелік охоплює, зокрема:
"Для осіб, які планують усиновити дитину або взяти її під опіку чи піклування, оновлений Перелік встановлює чіткі та прозорі правила медичної оцінки стану здоров'я", - пояснили у міністерстві.
Тобто наявність захворювання, розладу або стану, включеного до Переліку, є підставою для відмови у визначених випадках.
При цьому для окремих випадків передбачено індивідуальний підхід до оцінки стану здоров'я особи - з урахуванням:
"Такий підхід дозволяє ухвалювати обґрунтовані рішення з урахуванням найкращих інтересів дитини, не виходячи за межі визначених медичних критеріїв", - наголосили в МОЗ.
Насамкінець українцям нагадали, що оцінку стану здоров'я здійснюють лікарі відповідної спеціалізації:
"У передбачених випадках враховується висновок експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи", - підсумували в МОЗ.
