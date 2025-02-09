Як стати кандидатом на усиновлення дитини у "Дії": інструкція

Якщо ви маєте намір прийняти дитину на виховання у свою родину, зверніться до місцевої служби у справах дітей. Зокрема можете подати заяву через державний портал "Дія", щоб стати на облік як кандидат в усиновлювачі.

Про те як стати кандидатом на усиновлення дитини у "Дії" - в матеріалі РБК-Україна .

Щоб скористатися послугою, виконайте такі дії:

зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті громадянина на порталі diia.gov.ua за допомогою електронного підпису;

заповніть дані про шлюб, чоловіка/дружину, фактичну адресу проживання та дітей, яких бажаєте усиновити;

дочекайтеся перевірки ваших даних у державних реєстрах;

після підтвердження даних продовжте заповнення заяви;

додайте фото або сканкопії документів, якщо деяких відомостей не вистачає в реєстрах;

підпишіть заяву електронним підписом і відправте її.

Зверніть увагу:

подружжя, яке бажає усиновити дитину, подає спільну заяву, підписану обома;

якщо усиновлення здійснюється одноосібно, але заявник перебуває у шлюбі, потрібен електронний підпис другого з подружжя, який також має бути зареєстрований у "Дії".

Що далі

Протягом 5 робочих днів після перевірки документів служба у справах дітей обстежує житлово-побутові умови заявника та складає акт за результатами перевірки.

Усі кандидати, які планують прийняти дитину в сім’ю, зобов’язані пройти підготовчий курс із питань виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Після завершення обстеження житлово-побутових умов, перевірки документів та, за потреби, проходження курсів підготовки, служба у справах дітей протягом п’яти робочих днів готує висновок про можливість заявника бути усиновлювачем. У разі позитивного висновку заявника вносять до обліку кандидатів в усиновлювачі.

На цьому етапі розпочинається процес взаємодобору, під час якого визначають відповідність дитини та сім’ї, яка готова її прийняти.

Роз’єднання братів і сестер під час влаштування в сімейні форми виховання допускається лише за обставин, визначених органом опіки та піклування. Наприклад, це можливо, якщо один із дітей має суттєві порушення розвитку чи стану здоров’я, що ускладнюють їхнє спільне виховання.

Усиновлювачем може стати дієздатна особа віком від 21 року, за винятком випадків, коли усиновлювач є родичем дитини. Крім того, усиновлювач повинен бути старший за дитину щонайменше на 15 років. У випадку усиновлення повнолітньої особи різниця у віці між усиновлювачем і дитиною має становити не менше 18 років.