Усиновлення по-новому: як забрати дитину в сім'ю до рішення суду (інструкція)

Кандидати в усиновлювачі в Україні отримали можливість оформлювати так звану "опіку до усиновлення" - щоб дитина могла жити в родині ще до рішення суду.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Департаменту комунікацій секретаріату Кабінету міністрів України.

Що таке "опіка до усиновлення"

Українцям розповіли, що відтепер кандидати в усиновлювачі можуть оформити "опіку до усиновлення" - щоб дитина могла жити в родині ще до рішення суду.

Уточнюється, що таку можливість було запроваджено на заміну "тимчасовому влаштуванню дитини в родину кандидатів в усиновлювачі".

Згідно з опублікованою інформацією, "опіка до усиновлення" у порівнянні з тимчасовим влаштуванням:

забезпечує кращий захист прав дитини;

дає більше можливостей (зокрема - фінансових) для кандидатів в усиновлювачі;

допомагає дитині швидше потрапити в турботливу сім'ю, а не залишатися у закладі;

дає родині та дитині час і можливість краще пізнати одне одного.

Що змінилось для дітей і кандидатів в усиновлювачі та чому це важливо (інфографіка: kmu.gov.ua)

Хто саме може оформити "опіку до усиновлення"

"Опіку до усиновлення" можуть оформити кандидати в усиновлювачі, які:

мають позитивний висновок про доцільність усиновлення;

подали заяву про усиновлення до суду.

Хто може оформити "опіку до усиновлення" (інфографіка: kmu.gov.ua)

Як оформити "опіку до усиновлення" і що буде далі

Для того, щоб оформити "опіку до усиновлення", українцям потрібно виконати низку кроків:

звернутись до служби у справах дітей (яка веде справу дитини);

подати відповідну заяву;

дочекатись призначення опіки (щоб дитина почала жити у сім'ї).

При цьому служба у справах дітей за місцем проживання відвідуватиме родину (залучаючи до цього працівників центру соціальних служб або фахівця із соціальної роботи) - для контролю умов виховання дитини.

Після того, як рішення суду про усиновлення набуде чинності:

така опіка припиняється;

дитина й надалі продовжує жити у родині - на правах доньки або сина.

Оформлення "опіки до усиновлення" та її результат (інфографіка: kmu.gov.ua)