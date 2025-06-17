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Усиновлення по-новому: як забрати дитину в сім'ю до рішення суду (інструкція)

Вівторок 17 червня 2025 13:46
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Усиновлення по-новому: як забрати дитину в сім'ю до рішення суду (інструкція) "Опіка до усиновлення" дозволяє дитині швидше потрапити в нову сім'ю (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Кандидати в усиновлювачі в Україні отримали можливість оформлювати так звану "опіку до усиновлення" - щоб дитина могла жити в родині ще до рішення суду.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Департаменту комунікацій секретаріату Кабінету міністрів України.

Що таке "опіка до усиновлення"

Українцям розповіли, що відтепер кандидати в усиновлювачі можуть оформити "опіку до усиновлення" - щоб дитина могла жити в родині ще до рішення суду.

Уточнюється, що таку можливість було запроваджено на заміну "тимчасовому влаштуванню дитини в родину кандидатів в усиновлювачі".

Згідно з опублікованою інформацією, "опіка до усиновлення" у порівнянні з тимчасовим влаштуванням:

  • забезпечує кращий захист прав дитини;
  • дає більше можливостей (зокрема - фінансових) для кандидатів в усиновлювачі;
  • допомагає дитині швидше потрапити в турботливу сім'ю, а не залишатися у закладі;
  • дає родині та дитині час і можливість краще пізнати одне одного.

Усиновлення по-новому: як забрати дитину в сім'ю до рішення суду (інструкція)Усиновлення по-новому: як забрати дитину в сім'ю до рішення суду (інструкція)Що змінилось для дітей і кандидатів в усиновлювачі та чому це важливо (інфографіка: kmu.gov.ua)

Хто саме може оформити "опіку до усиновлення"

"Опіку до усиновлення" можуть оформити кандидати в усиновлювачі, які:

  • мають позитивний висновок про доцільність усиновлення;
  • подали заяву про усиновлення до суду.

Усиновлення по-новому: як забрати дитину в сім'ю до рішення суду (інструкція)Хто може оформити "опіку до усиновлення" (інфографіка: kmu.gov.ua)

Як оформити "опіку до усиновлення" і що буде далі

Для того, щоб оформити "опіку до усиновлення", українцям потрібно виконати низку кроків:

  • звернутись до служби у справах дітей (яка веде справу дитини);
  • подати відповідну заяву;
  • дочекатись призначення опіки (щоб дитина почала жити у сім'ї).

При цьому служба у справах дітей за місцем проживання відвідуватиме родину (залучаючи до цього працівників центру соціальних служб або фахівця із соціальної роботи) - для контролю умов виховання дитини.

Після того, як рішення суду про усиновлення набуде чинності:

  • така опіка припиняється;
  • дитина й надалі продовжує жити у родині - на правах доньки або сина.

Усиновлення по-новому: як забрати дитину в сім'ю до рішення суду (інструкція)Оформлення "опіки до усиновлення" та її результат (інфографіка: kmu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що законодавство України не передбачає можливості для батьків заздалегідь визначити опікунів для їх дітей на випадок смерті або інших обставин.

З огляду на це у Верховній Раді пропонують запровадити важливі норми, які діють у США та ЄС.

Читайте також, як отримати консультацію з питань усиновлення й сімейних форм виховання та стати кандидатом на усиновлення дитини через державний портал "Дія".

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