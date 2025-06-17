Усиновлення по-новому: як забрати дитину в сім'ю до рішення суду (інструкція)
Кандидати в усиновлювачі в Україні отримали можливість оформлювати так звану "опіку до усиновлення" - щоб дитина могла жити в родині ще до рішення суду.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Департаменту комунікацій секретаріату Кабінету міністрів України.
Що таке "опіка до усиновлення"
Українцям розповіли, що відтепер кандидати в усиновлювачі можуть оформити "опіку до усиновлення" - щоб дитина могла жити в родині ще до рішення суду.
Уточнюється, що таку можливість було запроваджено на заміну "тимчасовому влаштуванню дитини в родину кандидатів в усиновлювачі".
Згідно з опублікованою інформацією, "опіка до усиновлення" у порівнянні з тимчасовим влаштуванням:
- забезпечує кращий захист прав дитини;
- дає більше можливостей (зокрема - фінансових) для кандидатів в усиновлювачі;
- допомагає дитині швидше потрапити в турботливу сім'ю, а не залишатися у закладі;
- дає родині та дитині час і можливість краще пізнати одне одного.
Що змінилось для дітей і кандидатів в усиновлювачі та чому це важливо (інфографіка: kmu.gov.ua)
Хто саме може оформити "опіку до усиновлення"
"Опіку до усиновлення" можуть оформити кандидати в усиновлювачі, які:
- мають позитивний висновок про доцільність усиновлення;
- подали заяву про усиновлення до суду.
Хто може оформити "опіку до усиновлення" (інфографіка: kmu.gov.ua)
Як оформити "опіку до усиновлення" і що буде далі
Для того, щоб оформити "опіку до усиновлення", українцям потрібно виконати низку кроків:
- звернутись до служби у справах дітей (яка веде справу дитини);
- подати відповідну заяву;
- дочекатись призначення опіки (щоб дитина почала жити у сім'ї).
При цьому служба у справах дітей за місцем проживання відвідуватиме родину (залучаючи до цього працівників центру соціальних служб або фахівця із соціальної роботи) - для контролю умов виховання дитини.
Після того, як рішення суду про усиновлення набуде чинності:
- така опіка припиняється;
- дитина й надалі продовжує жити у родині - на правах доньки або сина.
Оформлення "опіки до усиновлення" та її результат (інфографіка: kmu.gov.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що законодавство України не передбачає можливості для батьків заздалегідь визначити опікунів для їх дітей на випадок смерті або інших обставин.
З огляду на це у Верховній Раді пропонують запровадити важливі норми, які діють у США та ЄС.
Читайте також, як отримати консультацію з питань усиновлення й сімейних форм виховання та стати кандидатом на усиновлення дитини через державний портал "Дія".
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