"Дитячі" виплати стане легше отримати й витратити: що змінилось для батьків в Україні
Кабінет міністрів удосконалив механізм оформлення й отримання "дитячих" виплат в Україні. Батьки також отримали більше можливостей для використання цих грошей.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України у Facebook.
Головне:
- Спрощення подачі заяви: Тепер її приймуть не лише у ПФУ, а й ближче до дому.
- Зарахування коштів: Отримати деякі "дитячі" виплати можна по-новому.
- Більше покупок: Витрачати допомогу дозволили на розширений перелік категорій товарів для дітей.
- Гнучкі терміни: Батьки отримали додаткові місяці, щоб встигнути оформити виплати.
- Цифровізація: Невдовзі оформити виплати можна буде в застосунку "Дія".
Що змінив уряд для батьків в Україні
Українцям розповіли, що урядовці вдосконалили механізм виплат допомоги сім'ям з дітьми.
Так, Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке спрощує оформлення та виплату ключових "дитячих" допомог:
- у зв'язку з вагітністю та пологами;
- по догляду за дитиною до року;
- "єЯсла".
"З початку року фіксуємо значний ажіотаж, спричинений набуттям чинності нового закону. Проте батьки маленьких дітей не повинні чекати в довгих чергах, щоб оформити допомогу", - пояснили громадянам.
Зазначається, що схвалені сьогодні (у четвер, 5 лютого) рішення роблять цей процес значно швидшим, простішим і доступнішим.
Механізм виплат допомоги сім'ям з дітьми вдосконалили (інфографіка: facebook.com/MLSP.gov.ua)
Чому подати заяву стало простіше
У Мінсоцполітики розповіли, що відтепер подати заяву стало простіше.
Йдеться про те, що тепер для цього звернутися можна:
- не лише до сервісних центрів Пенсійного фонду України (ПФУ);
- але й до ЦНАПів або уповноважених представників громад.
"Швидше, ближче до дому та без черг", - зауважили у відомстві.
Як змінився механізм зарахування коштів
Було також оновлено механізм зарахування коштів:
- допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами можна оформити на поточний рахунок "Дія.Картки" (без спеціального режиму використання);
- допомогу по догляду до року та "єЯсла" вже можна отримувати на будь-яку картку зі спеціальним режимом використання (ПФУ відкриє такий рахунок через відділення АТ "Ощадбанк" під час звернення);
- невдовзі з'явиться можливість оформити ці допомоги через застосунок "Дія" - Міністерство соціальної політики та Мінцифри працюють над технічним запуском.
Як розширили можливість використання коштів
"Більше можливостей використання коштів", - повідомили у Мінсоцполітики.
Уточнюється, що було розширено перелік категорій, на які родини можуть спрямовувати:
- допомогу до року;
- виплати в межах "єЯсла".
"Це дозволяє оплачувати більше товарів і послуг, пов'язаних із реальними потребами дитини", - пояснили громадянам.
Чому часу для звернення стало більше
Насамкінець у Мінсоцполітики повідомили, що часу для звернення громадян стало більше:
- заяву на допомогу по догляду до року тепер можна подати впродовж трьох місяців після того, як дитині виповнився один рік;
- термін оформлення допомоги "єЯсла" також продовжено.
"Якщо звернутися протягом шести місяців після виходу на роботу на повний день, виплата надійде одразу за всі пів року - з місяця після першого дня народження дитини (але не раніше січня 2026 року) і до трирічного віку", - пояснили українцям.
Публікація прес-служби міністерства (скриншот: facebook.com/MLSP.gov.ua)
