"Дитячі" виплати стане легше отримати й витратити: що змінилось для батьків в Україні

Кабінет міністрів удосконалив механізм оформлення й отримання "дитячих" виплат в Україні. Батьки також отримали більше можливостей для використання цих грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України у Facebook.

Головне:

Спрощення подачі заяви : Тепер її приймуть не лише у ПФУ, а й ближче до дому.

: Тепер її приймуть не лише у ПФУ, а й ближче до дому. Зарахування коштів : Отримати деякі "дитячі" виплати можна по-новому.

: Отримати деякі "дитячі" виплати можна по-новому. Більше покупок : Витрачати допомогу дозволили на розширений перелік категорій товарів для дітей.

: Витрачати допомогу дозволили на розширений перелік категорій товарів для дітей. Гнучкі терміни : Батьки отримали додаткові місяці, щоб встигнути оформити виплати.

: Батьки отримали додаткові місяці, щоб встигнути оформити виплати. Цифровізація: Невдовзі оформити виплати можна буде в застосунку "Дія".

Що змінив уряд для батьків в Україні

Українцям розповіли, що урядовці вдосконалили механізм виплат допомоги сім'ям з дітьми.

Так, Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке спрощує оформлення та виплату ключових "дитячих" допомог:

у зв'язку з вагітністю та пологами;

по догляду за дитиною до року;

"єЯсла".

"З початку року фіксуємо значний ажіотаж, спричинений набуттям чинності нового закону. Проте батьки маленьких дітей не повинні чекати в довгих чергах, щоб оформити допомогу", - пояснили громадянам.

Зазначається, що схвалені сьогодні (у четвер, 5 лютого) рішення роблять цей процес значно швидшим, простішим і доступнішим.

Механізм виплат допомоги сім'ям з дітьми вдосконалили (інфографіка: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Чому подати заяву стало простіше

У Мінсоцполітики розповіли, що відтепер подати заяву стало простіше.

Йдеться про те, що тепер для цього звернутися можна:

не лише до сервісних центрів Пенсійного фонду України (ПФУ);

але й до ЦНАПів або уповноважених представників громад.

"Швидше, ближче до дому та без черг", - зауважили у відомстві.

Як змінився механізм зарахування коштів

Було також оновлено механізм зарахування коштів:

допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами можна оформити на поточний рахунок "Дія.Картки" (без спеціального режиму використання);

допомогу по догляду до року та "єЯсла" вже можна отримувати на будь-яку картку зі спеціальним режимом використання (ПФУ відкриє такий рахунок через відділення АТ "Ощадбанк" під час звернення);

невдовзі з'явиться можливість оформити ці допомоги через застосунок "Дія" - Міністерство соціальної політики та Мінцифри працюють над технічним запуском.

Як розширили можливість використання коштів

"Більше можливостей використання коштів", - повідомили у Мінсоцполітики.

Уточнюється, що було розширено перелік категорій, на які родини можуть спрямовувати:

допомогу до року;

виплати в межах "єЯсла".

"Це дозволяє оплачувати більше товарів і послуг, пов'язаних із реальними потребами дитини", - пояснили громадянам.

Чому часу для звернення стало більше

Насамкінець у Мінсоцполітики повідомили, що часу для звернення громадян стало більше:

заяву на допомогу по догляду до року тепер можна подати впродовж трьох місяців після того, як дитині виповнився один рік;

після того, як дитині виповнився один рік; термін оформлення допомоги "єЯсла" також продовжено.

"Якщо звернутися протягом шести місяців після виходу на роботу на повний день, виплата надійде одразу за всі пів року - з місяця після першого дня народження дитини (але не раніше січня 2026 року) і до трирічного віку", - пояснили українцям.

Публікація прес-служби міністерства (скриншот: facebook.com/MLSP.gov.ua)