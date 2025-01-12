Державна підтримка усиновителів в Україні: як отримати консультацію

Фото: державну допомога для усиновителів можна отримати в Україні (Getty Images)

В Україні працює гаряча лінія "Лінія турботи", яка надає консультації з питань усиновлення та сімейних форм виховання. Вона підійде тим, хто хоче усиновити дитину або вже прийняв її до своєї родини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики України.

Звернутися на гарячу лінію можуть усі, хто потребує інформації про усиновлення, створення прийомної сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, опіку, піклування чи послугу патронату над дитиною. На платформі "Україна для кожної дитини" та через "Лінію турботи" можна отримати юридичні роз’яснення,

поради щодо підготовки до прийняття дитини,

рекомендації для успішної адаптації дітей у родині. Детальна інформація доступна на єдиній державній платформі "Україна для кожної дитини".