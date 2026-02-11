Усыновление и опека по-новому? Какие ограничения для будущих родителей в Украине изменились

Главное:

Обновление правил : в Украине заработал новый перечень медицинских ограничений для усыновления и опеки.

: в Украине заработал новый перечень медицинских ограничений для усыновления и опеки. Современный подход : устаревшие нормы отменили, введя взамен четкие медицинские критерии по соответствующей классификации.

: устаревшие нормы отменили, введя взамен четкие медицинские критерии по соответствующей классификации. Кого это касается : новые правила действуют для будущих родителей, наставников и лиц, которые будут проживать с ребенком совместно.

: новые правила действуют для будущих родителей, наставников и лиц, которые будут проживать с ребенком совместно. Гибкость оценки : для отдельных диагнозов предусмотрели индивидуальный подход - в зависимости от состояния здоровья человека.

: для отдельных диагнозов предусмотрели индивидуальный подход - в зависимости от состояния здоровья человека. Принятие решений: проводить осмотр и предоставлять выводы будут профильные врачи-специалисты.

О каком Перечне заболеваний идет речь

Украинцам рассказали, что Министерство здравоохранения утвердило новый Перечень заболеваний, расстройств или состояний, при наличии которых люди не могут:

усыновить ребенка;

взять его под опеку или попечительство;

создать приемную семью или детский дом семейного типа;

предоставлять услугу патроната над ребенком;

осуществлять наставничество;

проживать вместе с устроенным ребенком на общей жилой площади.

Уточняется, что он был утвержден приказом Минздрава №1949 от 24 декабря 2025 года, а в силу вступил с 3 февраля 2026 года.

Что именно изменилось для украинцев

В министерстве сообщили, что документ был разработан с целью реализации Порядка медицинского осмотра:

лиц, изъявивших желание усыновить или взять ребенка под опеку/попечительство, создать приемную семью, детский дом семейного типа, предоставлять услугу патроната над ребенком или осуществлять наставничество;

лиц, которые будут проживать с устроенным ребенком на общей жилой площади.

Так, прежде всего:

был отменен устаревший Перечень заболеваний , при наличии которых человек не может быть усыновителем;

, при наличии которых человек не может быть усыновителем; был введен новый, более детализированный и структурированный Перечень - с учетом современных подходов к оценке состояния здоровья.

Кроме того, новый документ четко разграничивает:

заболевания, расстройства и состояния, касающиеся совершеннолетних лиц, которые намерены усыновить или взять ребенка под опеку или попечительство, создать приемную семью, детский дом семейного типа, предоставлять услугу патроната или осуществлять наставничество;

заболевания, расстройства и состояния, при наличии которых несовершеннолетние лица не могут совместно проживать вместе с устроенным ребенком.

Уточняется, что Перечень построен по принципу четких медицинских критериев.

Он содержит не только названия нозологий, но и условия, при которых наличие соответствующего заболевания, расстройства или состояния является медицинским основанием для отказа.

Какие заболевания теперь учитываются

Согласно информации Минздрава, для унификации подходов применяются коды НК 025:2021 "Классификатор болезней и родственных проблем здравоохранения".

Перечень охватывает, в частности:

инфекционные и социально значимые болезни - в определенных активных или тяжелых формах;

тяжелые психические расстройства, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ;

отдельные неврологические заболевания;

онкологические заболевания на поздних стадиях или до завершения радикального лечения;

состояния, приводящие к потребности в постоянном постороннем уходе.

Что это означает для граждан: объяснение Минздрава

"Для лиц, которые планируют усыновить ребенка или взять его под опеку или попечительство, обновленный Перечень устанавливает четкие и прозрачные правила медицинской оценки состояния здоровья", - объяснили в министерстве.

То есть наличие заболевания, расстройства или состояния, включенного в Перечень, является основанием для отказа в определенных случаях.

При этом для отдельных случаев предусмотрен индивидуальный подход к оценке состояния здоровья человека - с учетом:

клинического течения заболевания;

наличия ремиссии;

результатов лабораторных и инструментальных исследований;

выводов профильных врачей-специалистов.

"Такой подход позволяет принимать обоснованные решения с учетом наилучших интересов ребенка, не выходя за пределы определенных медицинских критериев", - подчеркнули в Минздраве.

Кто принимает решение о состоянии здоровья

В завершение украинцам напомнили, что оценку состояния здоровья осуществляют врачи соответствующей специализации:

семейные врачи;

психиатры;

неврологи;

другие специалисты (в соответствии с критериями, определенными Перечнем).

"В предусмотренных случаях учитывается заключение экспертной команды по оценке повседневного функционирования человека", - подытожили в Минздраве.