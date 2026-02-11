RU

Усыновление и опека по-новому? Какие ограничения для будущих родителей в Украине изменились

В Украине обновили перечень медицинских противопоказаний для усыновления и опеки (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Министерство здравоохранения обновило перечень медицинских противопоказаний для усыновления и других форм семейного воспитания в Украине. Устаревший список заболеваний отменили - вместо него внедрили новые критерии оценки и условия.

Главное:

  • Обновление правил: в Украине заработал новый перечень медицинских ограничений для усыновления и опеки.
  • Современный подход: устаревшие нормы отменили, введя взамен четкие медицинские критерии по соответствующей классификации.
  • Кого это касается: новые правила действуют для будущих родителей, наставников и лиц, которые будут проживать с ребенком совместно.
  • Гибкость оценки: для отдельных диагнозов предусмотрели индивидуальный подход - в зависимости от состояния здоровья человека.
  • Принятие решений: проводить осмотр и предоставлять выводы будут профильные врачи-специалисты.

О каком Перечне заболеваний идет речь

Украинцам рассказали, что Министерство здравоохранения утвердило новый Перечень заболеваний, расстройств или состояний, при наличии которых люди не могут:

  • усыновить ребенка;
  • взять его под опеку или попечительство;
  • создать приемную семью или детский дом семейного типа;
  • предоставлять услугу патроната над ребенком;
  • осуществлять наставничество;
  • проживать вместе с устроенным ребенком на общей жилой площади.

Уточняется, что он был утвержден приказом Минздрава №1949 от 24 декабря 2025 года, а в силу вступил с 3 февраля 2026 года.

Что именно изменилось для украинцев

В министерстве сообщили, что документ был разработан с целью реализации Порядка медицинского осмотра:

  • лиц, изъявивших желание усыновить или взять ребенка под опеку/попечительство, создать приемную семью, детский дом семейного типа, предоставлять услугу патроната над ребенком или осуществлять наставничество;
  • лиц, которые будут проживать с устроенным ребенком на общей жилой площади.

Так, прежде всего:

  • был отменен устаревший Перечень заболеваний, при наличии которых человек не может быть усыновителем;
  • был введен новый, более детализированный и структурированный Перечень - с учетом современных подходов к оценке состояния здоровья.

Кроме того, новый документ четко разграничивает:

  • заболевания, расстройства и состояния, касающиеся совершеннолетних лиц, которые намерены усыновить или взять ребенка под опеку или попечительство, создать приемную семью, детский дом семейного типа, предоставлять услугу патроната или осуществлять наставничество;
  • заболевания, расстройства и состояния, при наличии которых несовершеннолетние лица не могут совместно проживать вместе с устроенным ребенком.

Уточняется, что Перечень построен по принципу четких медицинских критериев.

Он содержит не только названия нозологий, но и условия, при которых наличие соответствующего заболевания, расстройства или состояния является медицинским основанием для отказа.

Какие заболевания теперь учитываются

Согласно информации Минздрава, для унификации подходов применяются коды НК 025:2021 "Классификатор болезней и родственных проблем здравоохранения".

Перечень охватывает, в частности:

  • инфекционные и социально значимые болезни - в определенных активных или тяжелых формах;
  • тяжелые психические расстройства, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ;
  • отдельные неврологические заболевания;
  • онкологические заболевания на поздних стадиях или до завершения радикального лечения;
  • состояния, приводящие к потребности в постоянном постороннем уходе.

Что это означает для граждан: объяснение Минздрава

"Для лиц, которые планируют усыновить ребенка или взять его под опеку или попечительство, обновленный Перечень устанавливает четкие и прозрачные правила медицинской оценки состояния здоровья", - объяснили в министерстве.

То есть наличие заболевания, расстройства или состояния, включенного в Перечень, является основанием для отказа в определенных случаях.

При этом для отдельных случаев предусмотрен индивидуальный подход к оценке состояния здоровья человека - с учетом:

  • клинического течения заболевания;
  • наличия ремиссии;
  • результатов лабораторных и инструментальных исследований;
  • выводов профильных врачей-специалистов.

"Такой подход позволяет принимать обоснованные решения с учетом наилучших интересов ребенка, не выходя за пределы определенных медицинских критериев", - подчеркнули в Минздраве.

Кто принимает решение о состоянии здоровья

В завершение украинцам напомнили, что оценку состояния здоровья осуществляют врачи соответствующей специализации:

  • семейные врачи;
  • психиатры;
  • неврологи;
  • другие специалисты (в соответствии с критериями, определенными Перечнем).

"В предусмотренных случаях учитывается заключение экспертной команды по оценке повседневного функционирования человека", - подытожили в Минздраве.

Напомним, осенью 2023 года в Украине создали Государственную службу по делам детей.

Кроме того, мы объясняли, как выросли "детские" выплаты в Украине в 2026 году и почему получить и потратить некоторые из них станет проще.

Читайте также, как получить консультацию по вопросам усыновления и семейных форм воспитания и стать кандидатом на усыновление ребенка через государственный портал "Дія".

