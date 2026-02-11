Усыновление и опека по-новому? Какие ограничения для будущих родителей в Украине изменились

Министерство здравоохранения обновило перечень медицинских противопоказаний для усыновления и других форм семейного воспитания в Украине. Устаревший список заболеваний отменили - вместо него внедрили новые критерии оценки и условия.
Главное:
Украинцам рассказали, что Министерство здравоохранения утвердило новый Перечень заболеваний, расстройств или состояний, при наличии которых люди не могут:
Уточняется, что он был утвержден приказом Минздрава №1949 от 24 декабря 2025 года, а в силу вступил с 3 февраля 2026 года.
В министерстве сообщили, что документ был разработан с целью реализации Порядка медицинского осмотра:
Так, прежде всего:
Кроме того, новый документ четко разграничивает:
Уточняется, что Перечень построен по принципу четких медицинских критериев.
Он содержит не только названия нозологий, но и условия, при которых наличие соответствующего заболевания, расстройства или состояния является медицинским основанием для отказа.
Согласно информации Минздрава, для унификации подходов применяются коды НК 025:2021 "Классификатор болезней и родственных проблем здравоохранения".
Перечень охватывает, в частности:
"Для лиц, которые планируют усыновить ребенка или взять его под опеку или попечительство, обновленный Перечень устанавливает четкие и прозрачные правила медицинской оценки состояния здоровья", - объяснили в министерстве.
То есть наличие заболевания, расстройства или состояния, включенного в Перечень, является основанием для отказа в определенных случаях.
При этом для отдельных случаев предусмотрен индивидуальный подход к оценке состояния здоровья человека - с учетом:
"Такой подход позволяет принимать обоснованные решения с учетом наилучших интересов ребенка, не выходя за пределы определенных медицинских критериев", - подчеркнули в Минздраве.
В завершение украинцам напомнили, что оценку состояния здоровья осуществляют врачи соответствующей специализации:
"В предусмотренных случаях учитывается заключение экспертной команды по оценке повседневного функционирования человека", - подытожили в Минздраве.
