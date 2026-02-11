Усиновлення й опіка по-новому? Які обмеження для майбутніх батьків в Україні змінились

Міністерство охорони здоров'я оновило перелік медичних протипоказань для усиновлення та інших форм сімейного виховання в Україні. Застарілий список захворювань скасували - замість нього впровадили нові критерії оцінки й умови.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОЗ України.

Головне:

Оновлення правил : в Україні запрацював новий перелік медичних обмежень для усиновлення та опіки.

: в Україні запрацював новий перелік медичних обмежень для усиновлення та опіки. Сучасний підхід : застарілі норми скасували, запровадивши натомість чіткі медичні критерії за відповідною класифікацією.

: застарілі норми скасували, запровадивши натомість чіткі медичні критерії за відповідною класифікацією. Кого це стосується : нові правила діють для майбутніх батьків, наставників та осіб, які проживатимуть із дитиною спільно.

: нові правила діють для майбутніх батьків, наставників та осіб, які проживатимуть із дитиною спільно. Гнучкість оцінки : для окремих діагнозів передбачили індивідуальний підхід - залежно від стану здоров'я людини.

: для окремих діагнозів передбачили індивідуальний підхід - залежно від стану здоров'я людини. Ухвалення рішень: проводити огляд і надавати висновки будуть профільні лікарі-спеціалісти.

Про який Перелік захворювань йдеться

Українцям розповіли, що Міністерство охорони здоров'я затвердило новий Перелік захворювань, розладів або станів, за наявності яких особи не можуть:

усиновити дитину;

взяти її під опіку чи піклування;

створити прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу;

надавати послугу патронату над дитиною;

здійснювати наставництво;

проживати разом із влаштованою дитиною на спільній житловій площі.

Уточнюється, що його було затверджено наказом МОЗ №1949 від 24 грудня 2025 року, а чинності набрав з 3 лютого 2026 року.

Що саме змінилось для українців

У міністерстві повідомили, що документ було розроблено з метою реалізації Порядку медичного огляду:

осіб, які виявили бажання усиновити або взяти дитину під опіку/піклування, створити прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, надавати послугу патронату над дитиною або здійснювати наставництво;

осіб, які проживатимуть із влаштованою дитиною на спільній житловій площі.

Так, було насамперед:

скасовано застарілий Перелік захворювань , за наявності яких особа не може бути усиновлювачем;

, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем; запроваджено новий, більш деталізований і структурований Перелік - з урахуванням сучасних підходів до оцінки стану здоров'я.

Крім того, новий документ чітко розмежовує:

захворювання, розлади та стани, що стосуються повнолітніх осіб, які мають намір усиновити або взяти дитину під опіку чи піклування, створити прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, надавати послугу патронату або здійснювати наставництво;

захворювання, розлади та стани, за наявності яких неповнолітні особи не можуть спільно проживати разом із влаштованою дитиною.

Уточнюється, що Перелік побудовано за принципом чітких медичних критеріїв.

Він містить не лише назви нозологій, але й умови, за яких наявність відповідного захворювання, розладу або стану є медичною підставою для відмови.

Які захворювання тепер враховуються

Згідно з інформацією МОЗ, для уніфікації підходів застосовуються коди НК 025:2021 "Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я".

Перелік охоплює, зокрема:

інфекційні та соціально значущі хвороби - у визначених активних або тяжких формах;

тяжкі психічні розлади, у тому числі пов'язані з вживанням психоактивних речовин;

окремі неврологічні захворювання;

онкологічні захворювання на пізніх стадіях або до завершення радикального лікування;

стани, що призводять до потреби у постійному сторонньому догляді.

Що це означає для громадян: пояснення МОЗ

"Для осіб, які планують усиновити дитину або взяти її під опіку чи піклування, оновлений Перелік встановлює чіткі та прозорі правила медичної оцінки стану здоров'я", - пояснили у міністерстві.

Тобто наявність захворювання, розладу або стану, включеного до Переліку, є підставою для відмови у визначених випадках.

При цьому для окремих випадків передбачено індивідуальний підхід до оцінки стану здоров'я особи - з урахуванням:

клінічного перебігу захворювання;

наявності ремісії;

результатів лабораторних та інструментальних досліджень;

висновків профільних лікарів-спеціалістів.

"Такий підхід дозволяє ухвалювати обґрунтовані рішення з урахуванням найкращих інтересів дитини, не виходячи за межі визначених медичних критеріїв", - наголосили в МОЗ.

Хто ухвалює рішення щодо стану здоров'я

Насамкінець українцям нагадали, що оцінку стану здоров'я здійснюють лікарі відповідної спеціалізації:

сімейні лікарі;

психіатри;

неврологи;

інші спеціалісти (відповідно до критеріїв, визначених Переліком).

"У передбачених випадках враховується висновок експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи", - підсумували в МОЗ.