Усыновление и опека по-новому? Какие ограничения для будущих родителей в Украине изменились
Министерство здравоохранения обновило перечень медицинских противопоказаний для усыновления и других форм семейного воспитания в Украине. Устаревший список заболеваний отменили - вместо него внедрили новые критерии оценки и условия.
Главное:
- Обновление правил: в Украине заработал новый перечень медицинских ограничений для усыновления и опеки.
- Современный подход: устаревшие нормы отменили, введя взамен четкие медицинские критерии по соответствующей классификации.
- Кого это касается: новые правила действуют для будущих родителей, наставников и лиц, которые будут проживать с ребенком совместно.
- Гибкость оценки: для отдельных диагнозов предусмотрели индивидуальный подход - в зависимости от состояния здоровья человека.
- Принятие решений: проводить осмотр и предоставлять выводы будут профильные врачи-специалисты.
О каком Перечне заболеваний идет речь
Украинцам рассказали, что Министерство здравоохранения утвердило новый Перечень заболеваний, расстройств или состояний, при наличии которых люди не могут:
- усыновить ребенка;
- взять его под опеку или попечительство;
- создать приемную семью или детский дом семейного типа;
- предоставлять услугу патроната над ребенком;
- осуществлять наставничество;
- проживать вместе с устроенным ребенком на общей жилой площади.
Уточняется, что он был утвержден приказом Минздрава №1949 от 24 декабря 2025 года, а в силу вступил с 3 февраля 2026 года.
Что именно изменилось для украинцев
В министерстве сообщили, что документ был разработан с целью реализации Порядка медицинского осмотра:
- лиц, изъявивших желание усыновить или взять ребенка под опеку/попечительство, создать приемную семью, детский дом семейного типа, предоставлять услугу патроната над ребенком или осуществлять наставничество;
- лиц, которые будут проживать с устроенным ребенком на общей жилой площади.
Так, прежде всего:
- был отменен устаревший Перечень заболеваний, при наличии которых человек не может быть усыновителем;
- был введен новый, более детализированный и структурированный Перечень - с учетом современных подходов к оценке состояния здоровья.
Кроме того, новый документ четко разграничивает:
- заболевания, расстройства и состояния, касающиеся совершеннолетних лиц, которые намерены усыновить или взять ребенка под опеку или попечительство, создать приемную семью, детский дом семейного типа, предоставлять услугу патроната или осуществлять наставничество;
- заболевания, расстройства и состояния, при наличии которых несовершеннолетние лица не могут совместно проживать вместе с устроенным ребенком.
Уточняется, что Перечень построен по принципу четких медицинских критериев.
Он содержит не только названия нозологий, но и условия, при которых наличие соответствующего заболевания, расстройства или состояния является медицинским основанием для отказа.
Какие заболевания теперь учитываются
Согласно информации Минздрава, для унификации подходов применяются коды НК 025:2021 "Классификатор болезней и родственных проблем здравоохранения".
Перечень охватывает, в частности:
- инфекционные и социально значимые болезни - в определенных активных или тяжелых формах;
- тяжелые психические расстройства, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ;
- отдельные неврологические заболевания;
- онкологические заболевания на поздних стадиях или до завершения радикального лечения;
- состояния, приводящие к потребности в постоянном постороннем уходе.
Что это означает для граждан: объяснение Минздрава
"Для лиц, которые планируют усыновить ребенка или взять его под опеку или попечительство, обновленный Перечень устанавливает четкие и прозрачные правила медицинской оценки состояния здоровья", - объяснили в министерстве.
То есть наличие заболевания, расстройства или состояния, включенного в Перечень, является основанием для отказа в определенных случаях.
При этом для отдельных случаев предусмотрен индивидуальный подход к оценке состояния здоровья человека - с учетом:
- клинического течения заболевания;
- наличия ремиссии;
- результатов лабораторных и инструментальных исследований;
- выводов профильных врачей-специалистов.
"Такой подход позволяет принимать обоснованные решения с учетом наилучших интересов ребенка, не выходя за пределы определенных медицинских критериев", - подчеркнули в Минздраве.
Кто принимает решение о состоянии здоровья
В завершение украинцам напомнили, что оценку состояния здоровья осуществляют врачи соответствующей специализации:
- семейные врачи;
- психиатры;
- неврологи;
- другие специалисты (в соответствии с критериями, определенными Перечнем).
"В предусмотренных случаях учитывается заключение экспертной команды по оценке повседневного функционирования человека", - подытожили в Минздраве.
Напомним, осенью 2023 года в Украине создали Государственную службу по делам детей.
Кроме того, мы объясняли, как выросли "детские" выплаты в Украине в 2026 году и почему получить и потратить некоторые из них станет проще.
