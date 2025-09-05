Усика просять негайно йти з боксу. На те є вагома причина

Абсолютного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі Олександра Усика закликали негайно завершити професійну кар'єру, аби уникнути "сумного фіналу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Seconds Out.
Відомий тренер Тедді Атлас вважає, що після завоювання титулу абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі українець уже досяг усього можливого.
"Я бачив занадто багато сумних фіналів. Бачив історію Мохаммеда Алі. Бачив, як великі боксери залишали ринг у тяжкому стані. Не хочу, щоб подібне сталося з Усиком", - заявив він.
У липні 38-річний боксер повернувся на ринг та нокаутував Даніеля Дюбуа перед 90 тисячами глядачів на "Вемблі". Ця перемога зробила Усика дворазовим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.
Після цього боксер заявив, що планує провести ще два бої, перш ніж піти з великого спорту.
Після перемоги над Дюбуа українця зобов'язали провести захист титулу WBO проти новозеландця Джозефа Паркера. Переговори були відкладені через травму Усика, але команда суперника сумнівається у серйозності пошкодження.
Тим часом у команді Усика наголошують: усі рішення приймаються з урахуванням майбутнього боксера.
Тедді Атлас та Олександр Гвоздик (фото: Boxing Scene)
Видатний тренер у світі боксу. Свого часу допомагав Касу Д’Амато у підготовці його вихованців, зокрема Майка Тайсона.
Найбільший успіх Атлас здобув як тренер Майкла Мурера, ведучи його до чемпіонського титулу у важкій вазі в 1994 році.
Серед інших відомих боксерів, яких тренував Атлас: чемпіон світу у легкій вазі Баррі Макгіган, топ-боксер Донні Лалонд та російський важковаговик Олександр Повєткін. У 2015 році він підготував Тімоті Бредлі до успішного захисту титулу у напівсередній вазі. А в 2018 році тренував українця Олександра Гвоздика перед боєм за титул WBC у напівважкій вазі.
