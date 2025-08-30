Усик потрапив у скандал через відео з танцями: він може втратити титул WBO

Олександр Усик опинився в центрі скандалу. Всесвітня боксерська організація (WBO) наказала українцю надати оновлений медичний висновок після того, як у мережі з’явилися відео, де він танцює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxingScene .

Що відомо про скандал з Усиком

7 серпня Усик звернувся до WBO з проханням призупинити переговори з обов’язковим претендентом Джозефом Паркером через проблеми зі спиною.

Медичні документи, які команда боксера надсилала у серпні, підтверджували травми, що потребували щонайменше місяця відпочинку та терапії. Усик також просив про 90-денну відстрочку переговорів.

Втім, свіжі відео, опубліковані в Instagram, на яких Олександр танцює разом з Надею Дорофеєвою, викликали сумніви у достовірності попередніх висновків.

У листі, який потрапив у розпорядження ЗМІ, голова комітету чемпіонатів WBO Луїс Батіста Салас заявив, що медичне оновлення має бути “детальним і ґрунтовним” та підтвердити поточний стан здоров’я боксера, прогноз відновлення і всі відповідні докази.

"Медичний висновок має бути детальним і ретельним, і повинен підтверджувати поточний стан здоров’я містера Усика, прогноз, орієнтовний термін відновлення та будь-які інші медичні докази", - йдеться у листі.

"Комітет не може дозволити подальших затримок чи невизначеності без задовільних роз’яснень. У разі невиконання вимог ми будемо змушені вжити відповідних заходів згідно з правилами WBO”, - наголосив Салас.

Зауважимо, що у команді Усика поки що не відреагували на звинувачення WBO.

Тим часом команда Паркера розглядає можливість проведення добровільного бою наприкінці року. Найімовірнішим суперником новозеландця називають непереможного британця Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО).

Усик потрапив у впливовий рейтинг

А тим часом українець увійшов до топ-15 найвпливовіших людей світового боксу за версією Boxing News, посівши 11-те місце.

Як відзначає видання, чемпіон світу у надважкій вазі традиційно вважається ключовою фігурою у світі боксу.

Журналісти відзначаються: попри те, що значення цього статусу останніми роками зменшувалося через надмірну кількість чемпіонських титулів, саме Усик повернув престиж звання абсолютного чемпіона, ставши беззаперечним володарем "найціннішої нагороди у спорті".