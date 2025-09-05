Усика просят немедленно уходить из бокса. На то есть веская причина

Абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика призвали немедленно завершить профессиональную карьеру, чтобы избежать "печального финала".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Seconds Out.
Известный тренер Тедди Атлас считает, что после завоевания титула абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе украинец уже достиг всего возможного.
"Я видел слишком много печальных финалов. Видел историю Мохаммеда Али. Видел, как великие боксеры покидали ринг в тяжелом состоянии. Не хочу, чтобы подобное произошло с Усиком", - заявил он.
В июле 38-летний боксер вернулся на ринг и нокаутировал Даниэля Дюбуа перед 90 тысячами зрителей на "Уэмбли". Эта победа сделала Усика двукратным абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
После этого боксер заявил, что планирует провести еще два боя, прежде чем уйти из большого спорта.
После победы над Дюбуа украинца обязали провести защиту титула WBO против новозеландца Джозефа Паркера. Переговоры были отложены из-за травмы Усика, но команда соперника сомневается в серьезности повреждения.
Между тем в команде Усика отмечают: все решения принимаются с учетом будущего боксера.
Тедди Атлас и Александр Гвоздик (фото: Boxing Scene)
Выдающийся тренер в мире бокса. В свое время помогал Касу Д'Амато в подготовке его воспитанников, в частности Майка Тайсона.
Наибольший успех Атлас получил как тренер Майкла Мурера, ведя его к чемпионскому титулу в тяжелом весе в 1994 году.
Среди других известных боксеров, которых тренировал Атлас: чемпион мира в легком весе Барри Макгиган, топ-боксер Донни Лалонд и российский тяжеловес Александр Поветкин. В 2015 году он подготовил Тимоти Брэдли к успешной защите титула в полусреднем весе. А в 2018 году тренировал украинца Александра Гвоздика перед боем за титул WBC в полутяжелом весе.
