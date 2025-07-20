Усик - Дюбуа 2: відеоогляд яскравої перемоги українця

Олександр Усик здобув перемогу в бою-реванші проти Даніеля Дюбуа , ставши абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Поєдинок, що відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, завершився достроково.

РБК-Україна пропонує до вашої уваги відеоогляд поєдинку, в якому наш чемпіон вкотре довів, хто є справжнім королем хевівейту.

Відео переможного бою Усика проти Дюбуа

Дивіться, як Усик відправляв Дюбуа у нокдауни, а потім - у нокаут.





Для перемоги українцю знадобилося близько 15 хвилин. Таким чином Олександр об'єднав пояси WBA, WBC, IBF та WBO.

Як пройшов бій Усик - Дюбуа 2

Атмосфера на лондонському "Вемблі" перед головним боєм вечора була наелектризована до межі. Пронизливе а капельне виконання Гімну України від Наді Дорофєєвої задало неймовірно потужний та емоційний тон події.

Сам вихід Олександра Усика на ринг став окремим видовищем. Він розпочався під сучасну інтерпретацію "Ave Maria", яка плавно перетекла у знайомі мільйонам акорди пісні "Браття" Василя Жадана - треку, що став невід'ємним саундтреком перемог українського чемпіона.

З перших секунд бою стало зрозуміло, що Даніель прийшов за реваншем, намагаючись реалізувати свій план. Пам'ятаючи про суперечливий момент у першому поєдинку, британець очікувано працював по корпусу, використовуючи перевагу в габаритах.

Усик, у свою чергу, діяв філігранно, працюючи на ногах і контролюючи дистанцію. Перші три раунди пройшли у тактичній боротьбі, в якій українець виглядав значно переконливіше.

Однак ця тактика працювала лише до п'ятого раунду, який став переломним. Саме тоді Олександр увімкнув свою фірмову швидкість, знайшов свій ритм і почав розбивати захист британця каскадом точних комбінацій.

Боксерський інтелект та швидкість українця виявилися для Дюбуа нерозв'язною задачею. Знесилений та деморалізований, британець почав пропускати все більше, що спочатку призвело до двох важких нокдаунів, а згодом - до фінального, переможного нокауту.