Якщо Усик виграє в Дюбуа: з ким чемпіон проведе останні бої в кар'єрі

Що чекає на Олександра Усика у разі перемоги над британцем Даніелем Дюбуа в поєдинку за титул абсолютного чемпіона 19 липня в Лондоні.

Тричі абсолютний

У разі успішного завершення поєдинку, Усик втретє у своїй кар'єрі стане абсолютним чемпіоном світу з боксу.

Вперше це сталося у липні 2018 року, коли українець виграв у росіянина Мурата Гассієва та зібрав усі пояси в крузервейті. Вдруге – у травні 2024: тоді перемога над британцем Тайсоном Ф'юрі принесла йому титул абсолюта вже в надважкій вазі.

Правда, перебував у цьому статусі українець недовго. Вже в червні він був змушений відмовитися від титулу IBF, під тиском організації, яка вимагала захисту за своєю лінією. Залишений пояс зрештою дістався Дюбуа, що дало йому право претендувати на реванш з Усиком.

Буде тиск організацій

Ми не знаємо усіх деталей контракту поєдинку Усик – Дюбуа 2 та чи закладена в угоді опція ще одного реваншу – тепер вже за титул абсолюта. Якщо такий пункт є, не виключена трилогія Усик – Дюбуа, хоча й для самого українця, і з комерційної точки зору – такий поєдинок вже буде мало кому цікавий.

З іншого боку, й чотири основні боксерські організації не дозволять українцю довго спочивати на лаврах. Вони й без того надто довго терпіли, поки Усик завершить усі свої справи – спочатку з Ф'юрі, а потім з Дюбуа.

Між тим у кожної з них є свої претенденти на чемпіонські бої, які вже відверто висловлюють незадоволення простоєм.

Хто претендує на чемпіонські бої по лінії основних організацій:

WBC – Агіт Кабайєл (Німеччина) – тимчасовий чемпіон

(Німеччина) – тимчасовий чемпіон WBA – Кубрат Пулєв (Болгарія) – регулярний чемпіон та Фабіо Вордлі (Велика Британія) – тимчасовий чемпіон

(Болгарія) – регулярний чемпіон та (Велика Британія) – тимчасовий чемпіон WBO – Джозеф Паркер (Нова Зеландія) – тимчасовий чемпіон

(Нова Зеландія) – тимчасовий чемпіон IBF – Дерек Чісора (Велика Британія) – лідер рейтингу.

Серед усіх претендентів більш-менш цікавим може бути лише Паркер. Та й організація вимагала від Усика поєдинку з новозеландцем ще до укладання угоди з Дюбуа про реванш.

Але, як розповів сам Паркер, Усик чітко дав зрозуміти йому, що не зацікавлений у цій зустрічі.

Що думає сам Усик

Українець багато разів наголошував, що до завершення кар'єри планує провести ще не більше двох боїв. Суперників називав різних, але зовсім не тих, хто фігурує в списку офіційних претендентів.

Усику більш цікаві Ентоні Джошуа, можливо Тайсон Ф'юрі, або навіть Джейк Пол, з яким може бути організований поєдинок за правилами змішаних єдиноборств.

Варіанти останніх боїв

Таким чином, можна спрогнозувати, що володіти всіма чотирьома основними поясами українець знову буде недовго. Доведеться відмовлятися під тиском організацій.

У той же час, Усик, перебуваючи на фініші кар'єри, може сміливо сам визначати суперників. Навіть без поясів він залишиться триразовим абсолютним чемпіоном та зможе обирати свій вектор, нехтуючи правилами та орієнтуючись на комерційну привабливість.

У будь-якому разі поєдинок Усик – Джошуа буде більш цікавим та комерційно успішним, ніж, скажімо, протистояння Пулєв – Вордлі чи Паркер – Чісора.

Навряд чи чемпіон захоче ознаменувати завершення блискучої кар'єри прохідним боєм, навіть якщо мова йтиме про титули.

Як нестандартний боксер, він прагнутиме великого, цікавого для вболівальників шоу. А як розумна людина – комерційного успіху. На це й буде орієнтуватися чемпіон, обираючи опонентів для своїх останніх виходів у ринг.