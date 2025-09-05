ua en ru
Тайсон проти Мейвезера! Легенди боксу проведуть виставковий бій: що відомо

П'ятниця 05 вересня 2025 09:58
Тайсон проти Мейвезера! Легенди боксу проведуть виставковий бій: що відомо Фото: Майк Тайсон знову вийде на ринг (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Колишній чемпіон світу у п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер та екс-абсолютний чемпіон надважкої ваги Майк Тайсон підписали угоду про бій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CSI Sports.

Коли відбудеться поєдинок

Легенди боксу мають зійтися у рингу навесні 2026 року, точна дата та місце проведення ще не визначені. Факт зустрічі обидва боксери підтвердили на своїх сторінках у соцмережах.

Тайсон проти Мейвезера! Легенди боксу проведуть виставковий бій: що відомо

Що сказав Тайсон

"Коли мені запропонували вийти в ринг проти Флойда Мейвезера, я подумав: цього ніколи не станеться. Але він сказав "так". І це підписано, це відбудеться!" - заявив 59-річний "Залізний Майк".

За його словами, поєдинок стане небезпечним для здоров'я Мейвезера:

"Я досі не можу повірити, що він хоче це зробити. Це буде катастрофа для нього, але він сам цього прагне".

Реакція Мейвезера

48-річний Флойд Мейвезер наголосив, що виходить на ринг, щоб підтвердити свій статус легенди:

"Я займаюся боксом 30 років, і не було жодного боксера, здатного зіпсувати мою репутацію. Якщо я щось роблю, то це завжди легендарно. Я найкращий у боксі, і цей поєдинок стане відповіддю на очікування вболівальників".

Коли легенди востаннє виходили на ринг

АВС (Асоціація боксерських комісій) заявила, що подібні бої мають проводитися за спеціальними правилами: раунди по 2 хвилини, рукавички з додатковим ущільнювачем (через різницю у вазі та габаритах).

Тайсон завершив професійну кар'єру у 2005 році. Торік приголомшив несподіваним камбеком: у 58-річному віці вийшов на офіційний бій проти боксера-шоумена Джейка Пола та програв за очками.

Мейвезер завершив офіційну кар'єру у 2017 році. З того часу взяв участь вже у 8 виставкових поєдинках. В останньому з них він здолав екс-бійця змішаних мистецтв Джона Готті.

Раніше ми писали, як Усик потрапив у скандал через відео з танцями.

Також читайте, хто увійшов до топ-10 найбагатших боксерів усіх часів.

