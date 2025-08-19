Усик взяв паузу після бою з Дюбуа: що далі з титулом WBO і наступним суперником
Український абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик отримав можливість самостійно визначити свій наступний крок у кар’єрі після перемоги над Деніелем Дюбуа та продовження переговорів щодо обов’язкового захисту титулу WBO проти Джозефа Паркера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.
Усик отримав паузу для відновлення
Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі, Олександр Усик, отримав продовження переговорів щодо обов’язкового захисту титулу WBO проти Джозефа Паркера. Рішення ухвалили після того, як українець посилався на травму, отриману в бою з Дюбуа, який завершився нокаутом у п’ятому раунді на стадіоні "Вемблі".
Сергій Лапін, генеральний директор команди Усика, наголосив, що боксер і команда завжди поважали всіх потенційних суперників та правила професійного боксу.
"За останні півтора року Усик досяг історичного успіху, двічі ставши абсолютним чемпіоном у важкій вазі. Це вимагало значних фізичних і психологічних зусиль та великих жертв", - додав Лапін.
Час на відпочинок і вибір шляху
Чемпіон отримав право обрати свій наступний крок у кар’єрі та приділити час на відновлення після виснажливого тренувального процесу й травм. Лапін підкреслив, що Усик заслуговує на відпочинок та можливість провести час із родиною.
Попри це, щоб зберегти титул WBO, наступним суперником Усика має стати обов’язковий претендент Джозеф Паркер. Проте 38-річний українець може звільнити пояс або бути позбавленим титулу, якщо вирішить не виходити на бій.
Можливі альтернативи для Усика
Після перемоги над Ділліаном Вайтом у першому раунді британський претендент Мозес Ітаума також потрапив у поле можливих суперників Усика.
"Я битимуся з будь-ким, кого поставлять переді мною. Якщо чесно, Паркер заслуговує на шанс проти Усика, але я теж готовий скористатися цією можливістю", - заявив молодий боксер.
Промоутер Паркерa Девід Хіггінс відзначив, що команда Усика нібито не проявляє активності в переговорах, що створює відчуття, ніби українець не прагне захищати титул WBO.
Команда Усика не чує жодного галасу, жодної участі, жодних переговорів. Усі думки та мудрість полягають у тому, що Усик не хоче захищати свій титул чемпіона світу за версією WBO. Таке відчуття" - заявив промоутер Паркера.
Раніше ми повідомили, що Усик офіційно попросив WBO перенести бій з Паркером і пояснив причину.
Також читайте, кого ШІ вважає ідеальним кандидатом на бій з Усиком.