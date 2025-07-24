Офіційно. Усик дізнався ім'я наступного суперника
Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) має провести наступний бій проти тимчасового чемпіона світу за версією WBO Джозефа Паркера (36-3, 24 КО).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Instagram Всесвітньої боксерської організації (WBO).
Що відомо про бій Усик - Паркер
Українець отримав 30 днів на переговори з представниками новозеландця. Якщо за цей час сторони не досягнуть домовленості, організація призначить промоутерські торги.
33-річний Паркер є обов’язковим претендентом на пояс WBO. Востаннє він виходив у ринг у лютому, коли ефектно нокаутував конголезця Мартіна Баколе вже у другому раунді.
Джозеф Паркер (фото: Getty Images)
Зазначимо, що Олександр вперше здобув титул WBO у вересні 2021 року, коли переміг Ентоні Джошуа. Відтоді він п’ять разів успішно захищав пояс, останній - 19 липня, коли вдруге переміг Даніеля Дюбуа на "Вемблі" та став абсолютним чемпіоном у гевівейті.
У разі, якщо Усик вирішить не проводити бій із Паркером, він буде змушений відмовитися від титулу WBO. Це означатиме втрату статусу абсолютного чемпіона світу - українець залишиться з поясами WBA, IBF та WBC.
Фото: instagram.com/worldboxingorg
Нагадаємо, що Усик заробив за бій проти Дюбуа рекордний гонорар. І вже стало відомо, які податки спортсмен заплатить в Україні.
Крім того, після поєдинку в Лондоні оновився рейтинг найкращих боксерів світу поза ваговими категоріями (P4P) за версією авторитетного спортивного видання ESPN. І Олександр в ньому теж є.
Раніше український чемпіон назвав найціннішу життєву пораду від батька, що веде його до перемог.