Усик і Трубін зустрілися в Лісабоні: українських зірок звели футбольні справи

Голкіпер збірної України та лісабонської "Бенфіки" Анатолій Трубін і абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик зустрілися в португальській столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram вітчизняного футболіста .

Знайомство зірок

Легенди вітчизняного спорту давно слідкують за виступами один одного, але особисто зустрілися вперше.

"Коли сила й людяність зустрічаються в одній людині – це істинне чемпіонство. Радий знайомству, @usykaa!", - написав у соцмережі Трубін.

Що українці роблять в Лісабоні

Трубін з літа 2023 року є основним голкіпером найтитулованішого португальського клубу – "Бенфіки", тому його перебування в столиці держави питань не викликає.

Більш того, в останній день літнього трансферного вікна компанію йому в складі "орлів" склав колишній партнер по донецькому "Шахтарю", Георгій Судаков. Півзахисник збірної України вже встиг яскраво проявити себе в новому клубі.

Щодо Усика, то його в Лісабон привели теж футбольні справи. 15 вересня боксер взяв участь у матчі легенд, який проходив на домашній арені "Бенфіки" – "Ештадіу Да Луж".

Чемпіон світу вийшов на поле у першому таймі на 22-й хвилині та грав до 39-ї. У другому – він з'явився знову: з 74-ї по 80-у хвилину. Загалом боксер провів на полі 17 хвилин. Його участь у матчі була однією з найочікуваніших подій вечора, в якому збірна легенд Португалії перемогла зірок світу з рахунком – 4:1.

А наступного дня Олександр відвідав поєдинок Ліги чемпіонів, у якому "Бенфіка" поступилась азербайджанському "Карабаху" (2:3).

І ще одна цікава деталь: на зустрічі з Трубіним Усик був одягнений у футболку житомирського "Полісся" – клубу, з яким боксер має офіційний контракт. Він значиться в заявці команди на офіційному сайті, як нападник, під номером 17.