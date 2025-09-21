ua en ru
Усик и Трубин встретились в Лиссабоне: украинских звезд свели футбольные дела

Лиссабон, Воскресенье 21 сентября 2025 19:34
Усик и Трубин встретились в Лиссабоне: украинских звезд свели футбольные дела Фото: Анатолий Трубин и Александр Усик в столице Португалии (instagram.com/anatoliytrubin81)
Автор: Андрей Костенко

Голкипер сборной Украины и лиссабонской "Бенфики" Анатолий Трубин и абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик встретились в португальской столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram отечественного футболиста.

Знакомство звезд

Легенды отечественного спорта давно следят за выступлениями друг друга, но лично встретились впервые.

"Когда сила и человечность встречаются в одном человеке - это истинное чемпионство. Рад знакомству, @usykaa!", - написал в соцсети Трубин.

Что украинцы делают в Лиссабоне

Трубин с лета 2023 года является основным голкипером самого титулованного португальского клуба - "Бенфики", поэтому его пребывание в столице государства вопросов не вызывает.

Более того, в последний день летнего трансферного окна компанию ему в составе "орлов" составил бывший партнер по донецкому "Шахтеру", Георгий Судаков. Полузащитник сборной Украины уже успел ярко проявить себя в новом клубе.

Что касается Усика, то его в Лиссабон привели тоже футбольные дела. 15 сентября боксер принял участие в матче легенд, который проходил на домашней арене "Бенфики" - "Эштадиу Да Луж".

Чемпион мира вышел на поле в первом тайме на 22-й минуте и играл до 39-й. Во втором - он появился снова: с 74-й по 80-ю минуту. Всего боксер провел на поле 17 минут. Его участие в матче было одним из самых ожидаемых событий вечера, в котором сборная легенд Португалии победила звезд мира со счетом - 4:1.

А на следующий день Александр посетил поединок Лиги чемпионов, в котором "Бенфика" уступила азербайджанскому "Карабаху" (2:3).

И еще одна интересная деталь: на встрече с Трубиным Усик был одет в футболку житомирского "Полесья" - клуба, с которым боксер имеет официальный контракт. Он значится в заявке команды на официальном сайте, как нападающий, под номером 17.

Ранее мы писали, что Усик сделал Трубину роскошный подарок на день рождения.

Также мы рассказали, что Усик принял участие в презентации спортивной драмы "Несокрушимый", где он сыграл роль.

