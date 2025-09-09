Усик дебютував у кіно: селфі зі Скелею та овації глядачів на прем’єрі "Незламного"

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик разом із дружиною Катериною відвідали 50-й кінофестиваль у Торонто. Український спортсмен взяв участь у презентації спортивної драми "Незламний", де зіграв роль українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт Катерини у соцмережі Instagram .

Участь Усика на ювілейному кінофестивалі

8 вересня у Торонто відбувся прем’єрний показ фільму "Незламний" ("The Smashing Machine"), де головну роль зіграв всесвітньо відомий Двейн "Скеля" Джонсон.

На сцені з ним також була Емілі Брант, яка виконала роль дівчини американського чемпіона UFC Марка Керра. Олександр Усик став особливим гостем заходу, з’явившись на сцені та отримавши справжні овації від глядачів.

Роль Усика у фільмі

У стрічці Усик зіграв українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина, який є суперником Марка Керра.

Вовчанчин, який народився 1973 року на Харківщині, був чемпіоном турнірів IFC та IAFC і відомий своєю унікальною ударною технікою, що отримала назву "удар Вовчанчина".

Усик з епізодичною роллю передав харизматичний образ українського бійця, що став яскравим моментом прем’єри.

Гучний момент та емоції подружжя

Дружина Усика, Катерина, поділилася кадрами з події, серед яких фото зі світовими зірками та особливий момент із самим Двейном Джонсоном.

Під час афтепаті український чемпіон попросив автограф у "Скелі", який охоче підписав 20-доларову купюру.

Подружжя Усиків щиро ділилося враженнями та не приховувало емоцій на події.

Олександр та Катерина Усик на прем'єрі фільму "Незламний" (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Про фільм "Незламний"

Кінокартина розповідає історію американського бійця ММА Марка Керра, абсолютного чемпіона UFC, та його спортивного шляху.

Офіційна прем’єра стрічки запланована на 3 жовтня.