Сенсація від українців у Лісабоні та гольова феєрія в Турині: результати першого дня Ліги чемпіонів

Середа 17 вересня 2025 10:02
Сенсація від українців у Лісабоні та гольова феєрія в Турині: результати першого дня Ліги чемпіонів Фото: Георгій Судаков проти "Карабаха" у ЛЧ (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

16 вересня стартував основний етап Ліги чемпіонів. Вперше за 20 років на цьому рівні не грають українські команди. Проте помітними були вітчизняні футболісти-легіонери.

Про матчі першого дня – розповідає РБК-Україна.

Ліга чемпіонів, основний етап, 1-й тур

ПСВ (Нідерланди) – "Юніон" (Бельгія) – 1:3

Голи: Ван Боммел, 90 – Давід, 9 (пенальті), Ель-Хадж, 39, Мак Аллістер, 81

"Атлетік" (Іспанія) – "Арсенал" (Англія) – 0:2

Голи: Мартінеллі, 72, Тросар, 87

"Тоттенхем" (Англія) – "Вільярреал" (Іспанія) – 1:0

Голи: Жуніор, 4 (автогол)

"Бенфіка" (Португалія) – "Карабах" (Азербайджан) – 2:3

Голи: Баранечіа, 6, Павлідіс, 16 – Андраде, 30, Дуран, 48, Кащук, 86

"Ювентус" (Італія) – "Боруссія" Д (Німеччина) – 4:4

Голи: Їлдіз, 63, Влаховіч, 67, 90+4, Келлі, 90+7 – Адєйемі, 52, Нмеча, 62, Коуту, 75, Бенсебаїні, 84 (пенальті)

"Реал" (Іспанія) – "Марсель" (Франція) – 2:1

Голи: Мбаппе, 29 (пенальті), 81 (пенальті) – Веа, 22

Вилучення: Карвахаль (Р), 72

Як пройшли матчі

Португальська "Бенфіка" вдома сенсаційно програла азербайджанському "Карабаху" – 2:3.

У воротах лісабонців грав Анатолій Трубін, а півзахисник Георгій Судаков відзначився двома асистами. Проте, цього не вистачило навіть для нічиєї. "Карабах" забив у відповідь тричі, а переможний гол записав на свій рахунок український легіонер азербайджанського клубу Олексій Кащук.

Після цієї поразки "Бенфіка" звільнила головного тренера Бруну Лаже.

Того ж дня мадридський "Реал" без українського голкіпера Андрія Луніна у меншості вирвав перемогу над французьким "Марселем". Дубль з пенальті оформив Кіліан Мбаппе.

З інших матчів відзначимо гольову феєрію в Турині, де дортмундська "Борусія" драматично втратила перемогу над "Ювентусом".

Після безгольового першого тайму команди влаштували справжній феєрверк у другому. Гості на останніх хвилинах вели у рахунку – 4:2, проте двічі пропустили вже в компенсований час.

Що далі

Перший тур основного етапу продовжиться матчами 17 та 18 вересня.

Зокрема, у середу, 17 вересня, грецький "Олімпіакос" Романа Яремчука зустрінеться з кіпрським "Пафосом". А французький ПСЖ з Іллею Забарним у складі прийме італійську "Аталанту".

Раніше ми повідомили, що екс-голкіпера "Динамо" і "Шахтаря" затримали під час втечі за кордон.

Також читайте, як українські футболісти-зрадники осоромилися у чемпіонаті Росії.

Футбол
Новини
