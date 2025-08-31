Георгій Судаков став гравцем "Бенфіки": контракт, суми та перші слова українця

Півзахисник збірної України Георгій Судаков офіційно став гравцем португальської "Бенфіки". Лісабонці орендували хавбека у "Шахтаря" з обов’язковим викупом контракту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт лісабонського клубу.

Деталі трансферу

"Бенфіка" оголосила про підписання Судакова у ніч на 31 серпня. За інформацією клубу, оренда триватиме до кінця сезону 2025/26 і обійшлася португальцям у 6,75 млн євро.

Влітку 2026 року "орли" зобов’язані викупити контракт українця за 20,25 млн євро. Ще п'ять мільйонів євро "Шахтар" може отримати у вигляді бонусів.

Крім того, донецький клуб залишив за собою 25% від майбутнього трансферу півзахисника, проте "Бенфіка" має право знизити цю частку до 15% після додаткової виплати у шість мільйонів євро.

У новій команді Судаков виступатиме під 10 номером.

Кар'єра у "Шахтарі"

Георгій Судаков є вихованцем донецького клубу. За першу команду хавбек дебютував у жовтні 2020 року.

За шість сезонів у складі "гірників" він провів 148 матчів в усіх турнірах, забив 35 голів та віддав 26 асистів. Судаков двічі ставав чемпіоном України та двічі вигравав Кубок країни. У сезоні 2023/24 він був визнаний найкращим гравцем УПЛ.

Останній матч за "Шахтар" Судаков провів у плейоф Ліги конференцій проти "Серветта", відігравши повні 120 хвилин та допомігши команді вийти до групового етапу турніру.

Перші слова у статусі гравця "Бенфіки"

У коментарі клубному каналу футболіст поділився емоціями від переходу.

"Це неймовірний клуб з неймовірною історією. Для мене це крок уперед. Тут грає мій друг Анатолій Трубін, і ми можемо зростати разом. Я хочу виграти з "Бенфікою" чемпіонат та Кубок Португалії, а також пройти якомога далі у Лізі чемпіонів", - зазначив Георгій.

"Вболівальники клубу неймовірні - я відчував це останніми днями у соціальних мережах. Щиро дякую за підтримку", - українець також звернувся до фанатів.

Українці в чемпіонаті Португалії

Судаков став другим українським футболістом у складі "Бенфіки" після воротаря Анатолія Трубіна, який перейшов до Лісабона у 2023 році.

Також у Прімейрі виступає захисник Орест Лебеденко, що грає за "Вікторію Гімарайнш".

Усього в історії "Бенфіки" виступали четверо українців: Сергій Кандауров, Роман Яремчук, Анатолій Трубін і тепер Георгій Судаков.

Що відомо про "Бенфіку"

38-разовий чемпіон Португалії та 26-разовий володар національного Кубка;

у сезоні 2024/25 клуб став віцечемпіоном, поступившись "Спортингу";

у новому сезоні команда пройшла кваліфікацію та вийшла до основного етапу Ліги чемпіонів, не пропустивши жодного гола.

Наступний матч "Бенфіка" проведе 31 серпня у чемпіонаті Португалії проти "Алверки".