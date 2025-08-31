ua en ru
Нд, 31 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Георгій Судаков став гравцем "Бенфіки": контракт, суми та перші слова українця

Неділя 31 серпня 2025 10:53
UA EN RU
Георгій Судаков став гравцем "Бенфіки": контракт, суми та перші слова українця Георгій Судаков гравець "Бенфіки" (фото: slbenfica.pt)
Автор: Катерина Урсатій

Півзахисник збірної України Георгій Судаков офіційно став гравцем португальської "Бенфіки". Лісабонці орендували хавбека у "Шахтаря" з обов’язковим викупом контракту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт лісабонського клубу.

Деталі трансферу

"Бенфіка" оголосила про підписання Судакова у ніч на 31 серпня. За інформацією клубу, оренда триватиме до кінця сезону 2025/26 і обійшлася португальцям у 6,75 млн євро.

Влітку 2026 року "орли" зобов’язані викупити контракт українця за 20,25 млн євро. Ще п'ять мільйонів євро "Шахтар" може отримати у вигляді бонусів.

Крім того, донецький клуб залишив за собою 25% від майбутнього трансферу півзахисника, проте "Бенфіка" має право знизити цю частку до 15% після додаткової виплати у шість мільйонів євро.

У новій команді Судаков виступатиме під 10 номером.

Кар'єра у "Шахтарі"

Георгій Судаков є вихованцем донецького клубу. За першу команду хавбек дебютував у жовтні 2020 року.

За шість сезонів у складі "гірників" він провів 148 матчів в усіх турнірах, забив 35 голів та віддав 26 асистів. Судаков двічі ставав чемпіоном України та двічі вигравав Кубок країни. У сезоні 2023/24 він був визнаний найкращим гравцем УПЛ.

Останній матч за "Шахтар" Судаков провів у плейоф Ліги конференцій проти "Серветта", відігравши повні 120 хвилин та допомігши команді вийти до групового етапу турніру.

Перші слова у статусі гравця "Бенфіки"

У коментарі клубному каналу футболіст поділився емоціями від переходу.

"Це неймовірний клуб з неймовірною історією. Для мене це крок уперед. Тут грає мій друг Анатолій Трубін, і ми можемо зростати разом. Я хочу виграти з "Бенфікою" чемпіонат та Кубок Португалії, а також пройти якомога далі у Лізі чемпіонів", - зазначив Георгій.

"Вболівальники клубу неймовірні - я відчував це останніми днями у соціальних мережах. Щиро дякую за підтримку", - українець також звернувся до фанатів.

Українці в чемпіонаті Португалії

Судаков став другим українським футболістом у складі "Бенфіки" після воротаря Анатолія Трубіна, який перейшов до Лісабона у 2023 році.

Також у Прімейрі виступає захисник Орест Лебеденко, що грає за "Вікторію Гімарайнш".

Усього в історії "Бенфіки" виступали четверо українців: Сергій Кандауров, Роман Яремчук, Анатолій Трубін і тепер Георгій Судаков.

Що відомо про "Бенфіку"

  • 38-разовий чемпіон Португалії та 26-разовий володар національного Кубка;
  • у сезоні 2024/25 клуб став віцечемпіоном, поступившись "Спортингу";
  • у новому сезоні команда пройшла кваліфікацію та вийшла до основного етапу Ліги чемпіонів, не пропустивши жодного гола.

Наступний матч "Бенфіка" проведе 31 серпня у чемпіонаті Португалії проти "Алверки".

Також читайте про деталі нещодавнього трансферу Іллі Забарного в "Парі Сен-Жермен".

Крім того, читайте з ким веде перемовини Артем Довбик, який може покинути "Рому".

Читайте РБК-Україна в Google News
Шахтар Футбол Бенфика
Новини
ISW припускає посилення ударів Росії по енергетиці України найближчими тижнями
ISW припускає посилення ударів Росії по енергетиці України найближчими тижнями
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим