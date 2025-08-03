Усик зробив Трубіну розкішний подарунок на день народження
Дуже цінний та символічний подарунок отримав від абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика голкіпер збірної України з футболу Анатолій Трубін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram футболіста.
Шикарний презент від Усика
1 серпня вітчизняному воротарю португальської "Бенфіки" виповнилося 24 роки. Зі святом його привітав і легендарний боксер, який подарував Трубіну боксерські рукавички з особистим підписом.
"Дякую Легенда", - написав Трубін.
Трубін – давній уболівальник Усика. Він підтримував боксера, зокрема, в останньому поєдинку, коли українець здолав на лондонському "Вемблі" британця Даніеля Дюбуа та втретє в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу з боксу.
Подарунок від Усика (фото: instagram.com/anatoliytrubin81)
Трофей до дня народження
Зазначимо, що і сам Трубін достойно привітав себе зі святом.
Напередодні дня народження він виграв з "Бенфікою" свій другий трофей у Португалії – Суперкубок країни. "Орли" в принциповому матчі перемогли земляків зі "Спортінга" – 1:0. Трубін провів у складі переможців увесь матч та завершив його без пропущених голів.
Крім того, це був ювілейний, 100-й матч Трубіна за "Бенфіку". Українець захищає кольори лісабонського гранда з 2023 року, та крім Суперкубка перемагав з ним у Кубку португальської ліги.
Анатолій – давній уболівальник Олександра (фото: instagram.com/anatoliytrubin81)
Раніше Олександр Усик показався в обіймах з молодшою донькою.
Також читайте про світовий рекорд у футболі, до якого долучився Трубін з "Бенфікою".