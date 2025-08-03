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Усик зробив Трубіну розкішний подарунок на день народження

Неділя 03 серпня 2025 09:18
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Усик зробив Трубіну розкішний подарунок на день народження Фото: Анатолій Трубін (instagram.com/anatoliytrubin81)
Автор: Андрій Костенко

Дуже цінний та символічний подарунок отримав від абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика голкіпер збірної України з футболу Анатолій Трубін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram футболіста.

Шикарний презент від Усика

1 серпня вітчизняному воротарю португальської "Бенфіки" виповнилося 24 роки. Зі святом його привітав і легендарний боксер, який подарував Трубіну боксерські рукавички з особистим підписом.

"Дякую Легенда", - написав Трубін.

Трубін – давній уболівальник Усика. Він підтримував боксера, зокрема, в останньому поєдинку, коли українець здолав на лондонському "Вемблі" британця Даніеля Дюбуа та втретє в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу з боксу.

Усик зробив Трубіну розкішний подарунок на день народження

Подарунок від Усика (фото: instagram.com/anatoliytrubin81)

Трофей до дня народження

Зазначимо, що і сам Трубін достойно привітав себе зі святом.

Напередодні дня народження він виграв з "Бенфікою" свій другий трофей у Португалії – Суперкубок країни. "Орли" в принциповому матчі перемогли земляків зі "Спортінга" – 1:0. Трубін провів у складі переможців увесь матч та завершив його без пропущених голів.

Крім того, це був ювілейний, 100-й матч Трубіна за "Бенфіку". Українець захищає кольори лісабонського гранда з 2023 року, та крім Суперкубка перемагав з ним у Кубку португальської ліги.

Усик зробив Трубіну розкішний подарунок на день народження

Анатолій – давній уболівальник Олександра (фото: instagram.com/anatoliytrubin81)

Раніше Олександр Усик показався в обіймах з молодшою донькою.

Також читайте про світовий рекорд у футболі, до якого долучився Трубін з "Бенфікою".

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