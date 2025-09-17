Майкл Оуен здивував заявою про Усика: "Ми думали, він зараз когось нокаутує"

Олександр Усик у Лісабоні узяв участь у "Благодійному матчі легенд" , де зібралися зірки світового футболу. Після гри знаменитий нападник збірної Англії та "Ліверпуля" Майкл Оуен поділився враженнями та розповів, чим саме його здивував українець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання British Boxing News .

Що Оуен сказав про Усика

Майкл Оуен, який сам відзначився у воротах португальців, не приховував свого захоплення від присутності Усика на футбольному полі.

"Було дуже цікаво спостерігати за тим, як Олександр Усик розминався на боковій лінії. Він робив бій з тінню. Ми думали, що він збирається вийти і когось нокаутувати, було б весело! Звісно, це велика честь, що він був з нами на благодійному матчі легенд. Він справжня ікона, і це привілей - ділити з ним одне поле. На щастя, ми ділили лише поле, а не ринг", - пожартував він.

Оуен додав, що дуже цінує можливість грати з такими легендами, як Усик, і що такі матчі, які проводяться лише кілька разів на рік, є особливими.

"Я мав за щастя грати з найкращими футболістами світу у своїй кар’єрі, але коли побачив склад цього матчу, зрозумів: мушу тут бути. Такі ігри трапляються нечасто, і завжди особливо, коли ти знову на полі поруч із легендами", - сказав колишній нападник збірної Англії.

Майкл Оуен та Олександр Усик під час благодійного матчу (фото: instagram.com/themichaelowen)

Деталі матчу та зіркові учасники

Благодійний матч Legends Charity Game зібрав на полі стадіону "Ештадіу да Луж" у португальській столиці справжній "зірковий десант".

"Збірна легенд світу" протистояла "Збірній легенд Португалії", капітаном якої був сам Луїш Фігу.

У складі світових легенд, окрім Усика і Оуена, грали такі ікони футболу, як Кака, Джон Террі, Алессандро Дель П'єро, Карлес Пуйоль, Хрісто Стоїчков та інші.

Португальська команда, в якій грали колишні зірки національної збірної, перемогла з рахунком 4:1.

Благодійна мета матчу

Зазначимо, що матч проводився з благодійною метою. Усі зібрані гроші підуть на підтримку Червоного Хреста Португалії, "Карітас", International Alert та Товариства Червоного Хреста України, які допомагають постраждалим від воєн і конфліктів.

Організатори матчу, зокрема генеральний директор Sport Global Расмус Соймарк, висловили вдячність гравцям та вболівальникам за їхню підтримку. Метою є проведення подібних заходів щороку, аби вони стали частиною підготовки до чемпіонату світу з футболу-2030, який спільно прийматимуть Португалія, Іспанія та Марокко.