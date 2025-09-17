Майкл Оуен здивував заявою про Усика: "Ми думали, він зараз когось нокаутує"
Олександр Усик у Лісабоні узяв участь у "Благодійному матчі легенд", де зібралися зірки світового футболу. Після гри знаменитий нападник збірної Англії та "Ліверпуля" Майкл Оуен поділився враженнями та розповів, чим саме його здивував українець.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання British Boxing News.
Що Оуен сказав про Усика
Майкл Оуен, який сам відзначився у воротах португальців, не приховував свого захоплення від присутності Усика на футбольному полі.
"Було дуже цікаво спостерігати за тим, як Олександр Усик розминався на боковій лінії. Він робив бій з тінню. Ми думали, що він збирається вийти і когось нокаутувати, було б весело! Звісно, це велика честь, що він був з нами на благодійному матчі легенд. Він справжня ікона, і це привілей - ділити з ним одне поле. На щастя, ми ділили лише поле, а не ринг", - пожартував він.
Оуен додав, що дуже цінує можливість грати з такими легендами, як Усик, і що такі матчі, які проводяться лише кілька разів на рік, є особливими.
"Я мав за щастя грати з найкращими футболістами світу у своїй кар’єрі, але коли побачив склад цього матчу, зрозумів: мушу тут бути. Такі ігри трапляються нечасто, і завжди особливо, коли ти знову на полі поруч із легендами", - сказав колишній нападник збірної Англії.
Майкл Оуен та Олександр Усик під час благодійного матчу (фото: instagram.com/themichaelowen)
Деталі матчу та зіркові учасники
Благодійний матч Legends Charity Game зібрав на полі стадіону "Ештадіу да Луж" у португальській столиці справжній "зірковий десант".
"Збірна легенд світу" протистояла "Збірній легенд Португалії", капітаном якої був сам Луїш Фігу.
У складі світових легенд, окрім Усика і Оуена, грали такі ікони футболу, як Кака, Джон Террі, Алессандро Дель П'єро, Карлес Пуйоль, Хрісто Стоїчков та інші.
Португальська команда, в якій грали колишні зірки національної збірної, перемогла з рахунком 4:1.
Благодійна мета матчу
Зазначимо, що матч проводився з благодійною метою. Усі зібрані гроші підуть на підтримку Червоного Хреста Португалії, "Карітас", International Alert та Товариства Червоного Хреста України, які допомагають постраждалим від воєн і конфліктів.
Організатори матчу, зокрема генеральний директор Sport Global Расмус Соймарк, висловили вдячність гравцям та вболівальникам за їхню підтримку. Метою є проведення подібних заходів щороку, аби вони стали частиною підготовки до чемпіонату світу з футболу-2030, який спільно прийматимуть Португалія, Іспанія та Марокко.
