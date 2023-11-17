Усик – Ф'юрі. Що потрібно знати про битву чемпіонів у хевівейті

Бій українця Олександра Усика проти британця Тайсона Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі стане головною подією світу боксу за останні два десятиліття.

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Бій Усик – Ф'юрі відбудеться 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Час початку поєдинку визначать згодом. Володар чемпіонських поясів WBA, WBO, IBF, IBO та The Ring у надважкій вазі Усик зустрінеться з чемпіоном за версією WBC Ф'юрі. Переможець стане першим за понад два десятиліття абсолютним чемпіоном світу в хевівейті.

Прогноз букмекерів на бій Усик – Ф'юрі

Наразі фаворитом протистояння експерти вважають "Циганського Короля". На перемогу британця фахівці букмекерської контори Favbet виставили невеликий коефіцієнт 1,60. Натомість імовірний успіх українського чемпіона оцінили балом 2,40. На нечастий у боксі нічийний підсумок можна поставити з солідним кефом 18,00.

Патріотична ставка з достроковою перемогою Усика запропонована з перспективним коефіцієнтом 7,10. Любителі ж гострих відчуттів можуть закластися на завершення бою у конкретному раунді. Наприклад, перемога будь-кого з боксерів у п'ятому збільшить потенційний виграш у 21 раз, а на кінець поєдинку в третьому раунді кеф 65,00.

Головні події перед боєм Усик – Ф'юрі

16 листопада у Лондоні відбулася спільна прес-конференція обох чемпіонів. Вони оголосили, що поєдинок відбудеться 17 лютого, а також повправлялися в гострих словах на адресу один одного. Битва поглядів Усика та Ф'юрі ледь не закінчилася бійкою.

Команда Ф'юрі зажадала перенесення поєдинку на 2024 рік. Мотивом до такого кроку став стан британського боксера після зустрічі з Нганну. За словами оточення Ф'юрі, він витратить більше часу на відновлення і підготовку до нового бою.

Наприкінці жовтня "Циганський Король" провів важкий поєдинок проти екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну. Британець побував у нокдауні та зміг перемогти бійця змішаних мистецтв лише за рішенням суддів. Сам же отримав серйозні ушкодження.

Іменитий промоутер Боб Арум згодом розкрив фінансові деталі бою. Як виявилося, чемпіони не ділитимуть гонорарний фонд. Хитрі аравійські функціонери узгодили суму призових Усика та Ф'юрі окремо з кожним із боксерів.

У вересні Усик і Ф'юрі узгодили поєдинок за абсолют у хевівейті. Бій між українцем-чемпіоном і британським боксером із титулом WBC остаточної дати тоді не отримав. Робочими варіантами були 23 грудня і січень 2024 року.

Послужний список Усика та Ф'юрі

Український чемпіон провів на профі-рингу 21 поєдинок. У них Усик лише перемагав, зокрема 14 разів нокаутом. Пояси WBA, WBO, IBF, IBO він здобув після першої перемоги над Ентоні Джошуа, а вакантний титул The Ring забрав після другої. У серпні цьогоріч українець нокаутував британця Даніеля Дюбуа.

Непереможний у професіоналах і "Циганський Король". Ф'юрі провів 35 поєдинків, 34 із яких завершив перемогами (24 нокаути). Натомість перший бій проти американського боксера Деонтея Вайлдера британець звів унічию. Восени 2015-го він фактично завершив кар'єру Володимира Кличка перемогою за очками, відібравши всі титули українця.