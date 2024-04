Усик – Ф'юрі. Битва чемпіонів отримала офіційний саундтрек

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Композиція Can't lose this fight стала слоганом для обох боксерів. Водночас із треком вийшов і анімаційний кліп. Відео обіграло підготовку Ф'юрі та Усика до бою, де вони проходять увесь шляху до появи в ринзі. Британець і українець підписують контракт, тренуються в таборах, а потім виходять один проти одного в шоу Ring of Fire.

Пісню написав британський гурт New Hope Club. Це поп-тріо сформувалося в 2015 році. Дебютний альбом колективу, що вийшов у лютому 2020-го, дістався до 7-го місця UK Albums Chart.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим боксером із таким титулом із часів Леннокса Льюїса.

Українець зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.

Поєдинок двічі переносили. Першою датою було 23 грудня, але британець не встигав відновитися після бою з екс-чемпіоном UFC. Натомість за два тижні до запланованої на 17 лютого битви "Циганський Король" зазнав глибокого розсічення в спарингу.