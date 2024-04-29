Усик – Ф'юрі. Колишній об'єднаний чемпіон озвучив рецепт перемоги для українця

Американець Енді Руїс підказав українському боксеру Олександру Усику шлях до перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі в прийдешньому поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на iFL TV .

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Я думаю, що коли Усик викидатиме комбінації, дотримуватиметься плану на бій, не дозволить Тайсону Ф'юрі боксувати з ним чи робити щось подібне, то він може перемогти. Але якщо Ф'юрі візьме темп і поєдинок загалом під контроль, то це буде доволі небезпечно для Усика", – розповів Руїс.

Американський боксер мексиканського походження у 2019 році був чемпіоном світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO після перемоги над Ентоні Джошуа. Британець повернув титули після бою-реваншу, а потім двічі поступився Усику та відкрив шлях до поєдинку українського чемпіона проти "Циганського Короля".

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Битва чемпіонів визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець поєдинку стане першим боксером із цим титулом із часів Леннокса Льюїса.

Українець після двох перемог над британцем Джошуа зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Тим часом "Циганський Король" ще з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі восени ледь переміг Нганну.

Поєдинок двічі переносили. Першою датою було 23 грудня, але британець не встигав відновитися після бою з екс-чемпіоном UFC. Натомість за два тижні до запланованої на 17 лютого битви "Циганський Король" зазнав глибокого розсічення в спарингу. Третій зрив поєдинку коштуватиме винуватця 10 млн доларів.