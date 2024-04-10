Усик – Ф'юрі. Екс-чемпіон світу знайшов показову відмінність у підготовці британця

Колишній володар різноманітних чемпіонських поясів у напівсередній вазі Ріккі Хаттон поділився міркуваннями щодо прийдешнього поєдинку між українцем Олександром Усиком і британським боксером Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing News .

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Хаттон, який завершив кар'єру в 2012 році, впевнений, що його співвітчизник зробив висновки після поєдинку проти екс-чемпіона UFC Нганну. На думку британця, Ф'юрі трохи недооцінив камерунського бійця. Однак, тепер "Циганський Король" помітно пострункішав і набрав форму.

"Я вважаю, що він поїхав до тренувального табору та старанно працює, рішуче взявся до справи, бо розуміє, наскільки важким буде цей бій. Я думаю, що та обставина, що в останньому бою він виглядав ненайкраще, зробить його кращим цього разу. Він прагне повернутися і все всім довести", – розповів Хаттон.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим боксером із таким титулом із часів Леннокса Льюїса.

Українець зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.

Поєдинок двічі переносили. Першою датою було 23 грудня, але британець не встигав відновитися після бою з екс-чемпіоном UFC. Натомість за два тижні до запланованої на 17 лютого битви "Циганський Король" зазнав глибокого розсічення в спарингу.