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Усик – Ф'юрі. Екс-чемпіон світу знайшов показову відмінність у підготовці британця

Ер-Ріяд, Середа 10 квітня 2024 11:30
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Усик – Ф'юрі. Екс-чемпіон світу знайшов показову відмінність у підготовці британця Фото: Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі з'являться в ринзі 18 травня (колаж РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Колишній володар різноманітних чемпіонських поясів у напівсередній вазі Ріккі Хаттон поділився міркуваннями щодо прийдешнього поєдинку між українцем Олександром Усиком і британським боксером Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing News.

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Хаттон, який завершив кар'єру в 2012 році, впевнений, що його співвітчизник зробив висновки після поєдинку проти екс-чемпіона UFC Нганну. На думку британця, Ф'юрі трохи недооцінив камерунського бійця. Однак, тепер "Циганський Король" помітно пострункішав і набрав форму.

"Я вважаю, що він поїхав до тренувального табору та старанно працює, рішуче взявся до справи, бо розуміє, наскільки важким буде цей бій. Я думаю, що та обставина, що в останньому бою він виглядав ненайкраще, зробить його кращим цього разу. Він прагне повернутися і все всім довести", – розповів Хаттон.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим боксером із таким титулом із часів Леннокса Льюїса.

Українець зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.

Поєдинок двічі переносили. Першою датою було 23 грудня, але британець не встигав відновитися після бою з екс-чемпіоном UFC. Натомість за два тижні до запланованої на 17 лютого битви "Циганський Король" зазнав глибокого розсічення в спарингу.

До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.

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Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Бокс
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