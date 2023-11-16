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Бій Усика та Ф'юрі відбудеться наступного року: названо дату

Ріяд, Четвер 16 листопада 2023 20:42
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Бій Усика та Ф'юрі відбудеться наступного року: названо дату Фото: боксери Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Боксерський поєдинок українця Олександра Усика з британцем Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу відбудеться у січні 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію щодо організації бою.

Згідно з постером, який показали на пресконференції, бій відбудеться 17 січня 2024 року в Ріяді (Саудівська Аравія).

Варто зауважити, що спочатку поєдинок хотіли провести 23 грудня. Але його перенесли на більш пізню дату, оскільки Тайсону Фьюрі необхідно відновитися після бою з Френсісом Нганну. Він пройшов наприкінці жовтня.

Переможець поєдинку стане першим за багато років абсолютним чемпіоном у важкій вазі. Наразі британець контролює пояс WBC, а українець володіє титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

Що передувало

Нагадаємо, український та британський спортсмени погодили проведення бою лише у вересні. Тоді вони підписали відповідні контракти.

Попередньо поєдинок призначили на 23 грудня. Але це було до бою Ф'юрі з Нганну. Після бою команда британця почала наполягати на тому, щоб перенести поєдинок із Усиком на 2024 рік.

Самого українця така новина не засмутила. Він зазначав, що перенесення дозволить йому краще підготуватися до битви.

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Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Бокс Саудовская Аравия
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