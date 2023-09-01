Усі дороги ведуть в Ер-Ріяд. Навіщо Саудівська Аравія вирішила підкорити міжнародний спорт

Саудівська Аравія взялася раз і назавжди змінити футбол, автоперегони, бойові мистецтва та інші види спорту, змінюючись паралельно з ними.

Осінь 2018 року, Стамбул, консульство Саудівської Аравії. До дипломатичного представництва батьківщини за документами прибув аравійський дисидент Джамаль Хашоггі (Хашкаджі). Покинути консульство журналіст і письменник вже не зміг.

Про зникнення дисидента заявила його наречена. Аравійська влада спочатку заперечувала свою причетність до інциденту, та під тиском фактів, з'ясованих турецькими правоохоронцями, визнала "ненавмисне" вбивство Хашоггі на території консульства. У цей момент взаємини королівства з Туреччиною, США та іншими країнами Заходу опинилися в найнижчій точці.

Фото: Саудівська Аравія цьогоріч прийняла саміт щодо відновлення миру в Україні (Getty Images)

Рятувати імідж Саудівська Аравія взялася різними методами "м'якої сили". Провідне місце в цьому підході зайняв спорт – футбол, автоперегони, бокс, гольф тощо. Королівська сім'я своїми спортивними інвестиціями не винайшла велосипед. Вона лише скористалася напрацюваннями інших, зокрема Росії та Китаю.

Що таке "Бачення-2030"

Ще в 2016 році принц-спадкоємець Мухаммед ібн Салман Аль Сауд оголосив амбітну програму переорієнтації економіки. Аравійська влада прагне позбутися залежності від продажу нафти, інтенсифікувати економічну та інвестиційну діяльність, а також розвинути гуманітарну сферу. За цим фасадом сховалося головне завдання – зростання міжнародної ролі.

Спорт був у переліку галузей для реформ від початку, але до нього справа дійшла лише в останні два-три роки. Та, схоже, замість заявлених цілей на кшталт збільшення кількості громадян, які регулярно займаються спортом, запанували інші. Одна з них – перетворення Саудівської Аравії на "спортивну Мекку" для цілої планети.

Роль Суверенного фонду Саудівської Аравії

На початку 70-х правляча династія створила Суверенний фонд для фінансування проектів, що мають стратегічне значення для національної економіки. Тепер же він перетворився на локомотив спортивної експансії аравійців. Саме державному інвестфонду належать англійський "Ньюкасл" і провідні команди місцевої Професійної ліги.

Фото: Аравійський прапор став звичним явищем на "Сент-Джеймс Парк" (skysports.com)

Звісно, саудити швидко б зробили колектив із півночі Англії новим грандом Європи за еміратськими ("Манчестер Сіті"), катарськими (ПСЖ) чи російськими ("Челсі") лекалами. Та от біда. Просто зайти в європейський футбол із мішками нафтодоларів зараз неможливо. Суворі правила англійської Прем'єр-ліги та УЄФА (горезвісний фінансовий fair-play) унеможливили трансферну кампанію "сорок" на мільярди.

Та хитрі аравійці відшукали альтернативний шлях. Суверенний фонд цьогоріч придбав пакети акцій чотирьох клубів Професійної ліги – "Аль-Іттіхада", "Аль-Насра", "Аль-Хіляля" та "Аль-Ахлі". Тепер аравійські функціонери переманюють футбольних зірок до себе. Кожен зі згаданих клубів отримав селебрітіс для розвитку фан-бази – Бензема, Роналду, Неймара, Мареза та багатьох інших.

Унікальність футбольної ліги

На перший погляд, аравійська Про-ліга пішла шляхом російської Прем'єр-ліги та китайської Суперліги часів їхнього розквіту. Мовляв, ті з доброї волі політичних режимів у свій час теж активно засипали трансферний ринок грішми. А відмінність аравійського проекту – лише в сумах відступних.

Фото: Екс-керманич "Шахтаря" Луїш Каштру та 5-разовий володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду здобули перший трофей (facebook.com/alnassrfc)

Саудити справді витрачають більше. Десятка найдорожчих трансферів Професійної ліги потягнула на понад півмільярда євро. Натомість російські клуби "вписалися" в 300 з хвостиком мільйонів, а китайські – в 400+ млн. Однак, зіркові новачки РФПЛ і Суперліги ніколи не зрівняються зі згаданим тріо Роналду, Бензема та Неймара. А от про Оскара, Халка чи Вітселя чули ті, хто з футболом "на ти".

Колеса, рукавиці та лунки

На сезон-2021 у календарі Формули-1 з'явився новий етап – Гран-прі Саудівської Аравії. За приїзд Королівських автоперегонів до Джедди аравійці платять орієнтовно 55 млн доларів щороку. Та їхні амбіції в F1 сягають значно більшого. І частки в командах чи спонсорство "Астон Мартіна" – не межа.

У міжсезоння цьогоріч Саудівська Аравія вийшла на власників Формули-1 з Liberty Media з пропозицією продати чемпіонат світу. Потенційна угода могла принести американській компанії орієнтовно 20 мільярдів "зелених". Та від пропозиції продати "Королеву автоспорту" медіаімперія відмовилася, хоча придбала її вчетверо дешевше.

Фото: Міська траса в Джедді прийняла вже три гран-прі Формули-1 (redbullcontentpool.com)

Упродовж останніх років аравійці націлилися відібрати в США пальму першості з організації зіркових боксерських вечорів. Саме гроші саудитів задовольнили фінансові апетити Усика та Джошуа на бій-реванш торік. Нова ідея тамтешніх функціонерів – влаштувати міні-турнір найсильніших важковаговиків, щоб визначити абсолютного чемпіона планети. Компанію українцю і британцю там мають скласти ще один підданий Сполученого Королівства Ф’юрі та американець Вайлдер. Базовою датою визначили перший квартал 2024 року.

З іншого боку, аравійці “увійшли” і в змішані бойові мистецтва. Фактично кілька днів тому Суверенний фонд придбав міноритарний пакет акцій Professional Fighters League. Ця організація зі США намагається нав'язати конкуренцію зірковій UFC. Коли в якійсь сфері влаштувалася подібна акула, то вибити її може хіба молодший і багатший хижак. Прихід же саудитів у MMA може закінчитися переходом усіх іменитих бійців під омофор PFL.

Тим більше, Саудівська Аравія вже успішно підкорила гольф. Саме той Суверенний фонд у 2021 році вклався у створення нової гольф-серії – LIV Golf. Вона кинула виклик культовій PGA Tour та почала зваблювати провідних спортсменів гігантськими контрактами.

Фото: Гольфісти-розкольники поховали PGA Tour (facebook.com/LIVGolfInv)

Після втрати кількох зірок організатор професіональних турів почав судову тяганину з аравійцями. Процес завершився бойовою нічиєю на користь LIV Golf. Сторони домовилися створити нову комерційну організацію заради "об'єднання світового гольфу". Та очолить її екс-керівник "нового вожака зграї" Ясір Аль-Румаян.

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Отже, спортивна експансія Саудівської Аравії – багаторівневий проект. Популяризувати спорт для власних громадян, аби вони регулярно займалися фізкультурою – ціль, що викликає повагу. Та насправді це лише вершина айсбергу.

Зірки у футбольному чемпіонаті, проведення власного етапу Формули-1, прийдешня участь у тендерах на роль господаря Мундіалю зводяться до головної мети саудитів – зростання впливу. Розкритикована організаціями на кшталт Human Rights Watch влада прагне мати зовсім інший імідж у світі.

Фото: Кріштіану Роналду на фоні банеру Welcome to Arabia (news.sky.com)

Аравійці відшукали дієвий засіб гасіння критики – гроші. Зірки переїжджають на Близький Схід, різноманітні команди та цілі турніри приймають інвестиції від Суверенного фонду і починають грати свою роль за правилами королівства. Спорт став будівничим нового образу Саудівської Аравії – колоритного королівства посеред пустелі.

Це довга гра. Якщо ти – підліток із англійської Півночі, який цікавиться комп'ютерними іграми, футболом і Формулою-1, то опинишся в полі впливу саудитів. Коли граєш у створені аравійськими програмістами спортивні симулятори, несамовито вболіваєш за "Ньюкасл" Суверенного фонду чи підтримуєш британця Норріса з "Макларена", який саудити врятували від банкрутства, то навряд сприйматимеш політичний режим Аравії за середньовічних різників...