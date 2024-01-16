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Усик – Ф'юрі. Українець відібрав п'ять спаринг-партнерів перед битвою чемпіонів

Вівторок 16 січня 2024 16:55
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Усик – Ф'юрі. Українець відібрав п'ять спаринг-партнерів перед битвою чемпіонів Фото: Олександр Усик готується до бою проти британця (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорців

Український боксер Олександр Усик зібрав п'ятірку бійців, які допомагають готуватися до протистояння за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті з Тайсоном Ф'юрі зі Сполученого Королівства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ready to Fight.

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Усик запросив до свого табору 5 боксерів, зібравши цілий "інтернаціональний легіон". Спаринг-партнерами українця стали сербський боксер Санель Хасановіч, німець Емануель Одіасе, український боксер Володимир Кацук, поляк Маріуш Вах і британський боксер Даррен Шилі. Одіасе та Вах допомагали чемпіону готуватися до попередніх поєдинків.

Раніше команда Усика розпочала пошуки спаринг-партнерів для українця. У мережі з'явився перелік вимог до потенційних учасників табору чемпіона. Ідеальний суперник Усика на тренуваннях повинен бути максимально схожий на Ф'юрі.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса.

Українець зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.

Ще до поєдинку з'явилося коло претендентів на перший бій з абсолютним чемпіоном у новому статусі. Серед них – обов'язковий претендент IBF Хрговіч, а також невдахи хевівейту останніх років на кшталт Вайлдера, Паркера та Джошуа.

До слова, раніше Джошуа і Нганну домовилися про поєдинок навесні 2024 року.

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Олександр Усик Бокс
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