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Усик – Ф'юрі. Організатори підшукали резервіста на випадок нової відмови британця

Ер-Ріяд, Вівторок 23 квітня 2024 16:10
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Усик – Ф'юрі. Організатори підшукали резервіста на випадок нової відмови британця Фото: Філіп Хрговіч може завчасно зустрітися з Олександром Усиком (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

У разі третього зриву поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті між українським боксером Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі останнього замінить обов'язковий претендент за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxingScene.

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Якщо "Циганський Король" відмовиться від поєдинку, то його замінить Філіп Хрговіч. Хорват іде на першій сходинці рейтингу IBF і ще влітку 2022 року завоював титул обов'язкового претендента на чемпіонський бій. Наразі він готується до іншого поєдинку.

"Обов'язковий претендент на титул IBF Хрговіч стане запасним, якщо Ф'юрі зніметься з бою з будь-якої причини. Зараз він готується до зустрічі з Даніелем Дюбуа 1 червня, але буде готовий побитися з Усиком у травні. Такою була одна з наших умов", – розповів Красюк.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Битва чемпіонів визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець поєдинку стане першим боксером із цим титулом із часів Леннокса Льюїса.

Українець після двох перемог над британцем Джошуа зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Тим часом "Циганський Король" ще з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі восени ледь переміг Нганну.

Поєдинок двічі переносили. Першою датою було 23 грудня, але британець не встигав відновитися після бою з екс-чемпіоном UFC. Натомість за два тижні до запланованої на 17 лютого битви "Циганський Король" зазнав глибокого розсічення в спарингу. Третій зрив поєдинку коштуватиме винуватця 10 млн доларів.

До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.

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Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Бокс
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