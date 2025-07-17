Усик - Дюбуа: астролог дала прогноз на реванш

Вже скоро боксер Олександр Усик вийде на ринг проти британця Даніеля Дюбуа. І багатьом цікаво, хто ж переможе?
Ексклюзивно для РБК-Україна астролог Катерина Соловйова зробила прогноз та сказала, у кого більше шансів - в Усика чи у Дюбуа.
Для того, щоб зробити передбачення щодо підсумків матчів, астроексперт використовує методику хорарної астрології, і точність її висновків сягає майже 80%, що перевищує аналогічний показник у спортивному беттінгу.
"19 липня 2025 року на лондонському "Вемблі" з вірогідністю у 80% українець не програє", - сказала Соловйова.
Зазначимо, астролог встановила національний рекорд України у номінації "Найвищий відсоток вірогідностей серед опублікованих астрологічних прогнозів на результат спортивних подій".
На думку ШІ, переможе українець. Він вважає найімовірнішим сценарієм закінчення бою технічним нокаутом у 10-11 раунді на користь Усика. І на це ШІ "ставить" 85%.
Своїм прогнозом також поділився колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях, британець Дюк Маккензі. Він теж пророкує перемогу Усику.
"Якби Дюбуа бився з кимось іншим, я б поставив на нього. Але Усик – це зовсім інша справа. Його ще рано списувати. Усик знайде шлях до перемоги, що б не робив Дюбуа. Мій прогноз – Усик зупинить суперника наприкінці бою", - вважає експерт.
А ось останній суперник Усика у першій важкій вазі, британець Тоні Белью, озвучив іншу думку. Він вважає, що у Дюбуа все ж є шанси на перемогу, але українець здатен це змінити.
"Усику доведеться знову вибити з Дюбуа цю впевненість. Йому потрібно буде забрати його волю. І я думаю, що він з цим впорається. Хоча цього разу це буде не так легко. Можливо, вперше в кар'єрі Олександру доведеться піднятися з канвасу після точного удару в голову. Але він вистоїть", - заявив колишній чемпіон.
Реванш між Усиком та Дюбуа заплановано на суботу, 19 липня. Бій відбудеться на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. І він орієнтовно почнеться о 22:00 за київським часом.
Відомо, що Усик та Дюбуа отримають за цей бій рекордні гонорари. Перший бій, коли українець переміг британця, відбувся у серпні 2023 року. Тоді Усик виснажив опонента та "довів" його до технічного нокауту за 9 раундів.
Вже відбулося відкрите тренування перед реваншем. На ньому Усик на ринг у футболці з написом "Free Azovstal Defenders" ("Свободу захисникам "Азовсталі").
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