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В Україні встановили перший в історії астрологічний рекорд (фото та відео)

Субота 21 червня 2025 17:54
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В Україні встановили перший в історії астрологічний рекорд (фото та відео) Астролог встановила рекорд (фото надане Катериною Соловйовою)
Автор: Поліна Іваненко

Український астролог Катерина Соловйова встановила рекорд. І це було зафіксовано експертами Національного реєстру.

Про це Соловйова розповіла у коментарі РБК-Україна.

Що зробила астролог

Так, 21 червня Соловйова встановила унікальний рекорд в номінації "Найвищий відсоток вірогідностей серед опублікованих астрологічних прогнозів на результат спортивних подій".

Незалежні експерти з Національного реєстру рекордів України підтвердили, що Катерина - єдина представниця астроспільноти нашої країни, яка регулярно публікує свої прогнози на результати майбутніх спортивних івентів у своїх соцмережах. І їхня точність досягає майже 80% (при тому, що у спортивному беттингу цей показник значно нижчий).

Загалом у НРРУ проаналізували понад 100 її прогнозів, розміщених у її профілі в одній з соціальних мереж. Віталій Зорін, експерт Національного реєстру, зазначив, що для нього та його колег це також прецедент, адже вони раніше ще ніколи не фіксували рекордів, пов'язаних з астрологією.

На офіційній церемонії нагородження Соловйова підкреслила, що для неї ця подія - не просто чергове професійне досягнення.

"Це ще один крок у реалізації моєї місії, яка полягає у формуванні культури адекватного сприйняття однієї з найдавніших наук людства в сучасному суспільстві. Впевнена, що лише на конкретних прикладах можна переконливо продемонструвати, як працюють астрологічні інструменти. Як би не ставилися до цих методик, але ті висновки, які вони дозволяють зробити, перебувають у певній кореляції з подіями на Землі. І мій рекорд це ще раз доводить", - сказала астролог.

"Дозволю собі заявити, що це - визначний день для історії української (а може - і світової) астрології та її представників. Колеги, моє досягнення - це наша спільна перемога у боротьбі з суспільним скепсисом стосовно того мистецтва, яким ми з вами займаємося", - закінчила свою промову вона.

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