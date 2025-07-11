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"Усик впаде після удару в голову": колишній суперник українця спрогнозував результат реваншу

Лондон, П'ятниця 11 липня 2025 17:02
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"Усик впаде після удару в голову": колишній суперник українця спрогнозував результат реваншу Фото: Олександр Усик та Даніель Дюбуа зійдуться на рингу 19 липня (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Колишній чемпіон світу та останній суперник Олександра Усика у першій важкій вазі – британець Тоні Белью поділився думками щодо бою 19 липня на "Вемблі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на talkSPORT Boxing.

Дюбуа на новому рівні

На думку британця, після перемоги над Ентоні Джошуа, Даніель Дюбуа став набагато впевненішим у собі, і ця впевненість може зіграти ключову роль на початку бою с Усиком.

"Даніель зараз на підйомі. Перемога над Ей Джеєм вивела його на зовсім новий рівень. Він заряджений і рішучий. Про перший бій з Усиком він навіть не думатиме – він буде зосереджений лише на тому, щоб знову вийти на "Вемблі" та нокаутувати Олександра", - зазначив Белью.

Втім, на думку екс-чемпіона, саме Усик матиме психологічну перевагу та зможе зламати суперника в пізніх раундах.

"Усику доведеться знову вибити з Дюбуа цю впевненість. Йому потрібно буде забрати його волю. І я думаю, що він з цим впорається. Хоча цього разу це буде не так легко. Можливо, вперше в кар'єрі Олександру доведеться піднятися з канвасу після точного удару в голову. Але він вистоїть", - вважає колишній чемпіон.

У якому раунді завершиться бій

Британець прогнозує, що Усик зможе зупинити суперника між 8 та 12 раундами:

"Дюбуа зараз, без сумніву, найвпевненіший у своїй кар'єрі. Але, як на мене, ця впевненість почне танути після шостого раунду. З шостого по дев'ятий він стане мішенню. Якщо протримається до 12-го – честь йому. Але я в це не вірю. Усик зробить свою роботу", - підсумував Белью.

Тоні Белью зустрічався з Олександром Усиком на рингу в листопаді 2018 року та поступився нокаутом у 8-му раунді. Для Усика то був останній поєдинок у крузервейті, після чого він перейшов у надважку вагу. Белью після поразки завершив кар'єру.

&quot;Усик впаде після удару в голову&quot;: колишній суперник українця спрогнозував результат реваншу

Тоні Белью (фото: instagram.com/tonybellew)

Усик – Дюбуа 2: головне про бій

Поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться у суботу, 19 липня на легендарній арені "Вемблі" в Лондоні.

На кону – пояси WBC, WBO та WBA, якими володіє Усик та титул IBF, що належить Дюбуа.

Обидва суперники отримають за цей бій рекордні в своїх кар'єрах гонорари. У першій зустрічі боксерів, що відбулася 26 серпня 2023 року у Вроцлаві, Усик здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Зараз більшість аналітиків, включно з букмекерами, оцінюють шанси Усика на перемогу в межах 75-80%. Найчастіше прогнозують перемогу Усика за очками або технічним нокаутом у другій половині бою (орієнтовно 8-11 раунди).

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Раніше стало відомо, що юна українська зірка Кіра Макогоненко виступить на розігріві бою Усик – Дюбуа.

Раніше писали про повний розклад заходів перед матчем-реваншем.

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