"Усик впаде після удару в голову": колишній суперник українця спрогнозував результат реваншу
Колишній чемпіон світу та останній суперник Олександра Усика у першій важкій вазі – британець Тоні Белью поділився думками щодо бою 19 липня на "Вемблі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на talkSPORT Boxing.
Дюбуа на новому рівні
На думку британця, після перемоги над Ентоні Джошуа, Даніель Дюбуа став набагато впевненішим у собі, і ця впевненість може зіграти ключову роль на початку бою с Усиком.
"Даніель зараз на підйомі. Перемога над Ей Джеєм вивела його на зовсім новий рівень. Він заряджений і рішучий. Про перший бій з Усиком він навіть не думатиме – він буде зосереджений лише на тому, щоб знову вийти на "Вемблі" та нокаутувати Олександра", - зазначив Белью.
Втім, на думку екс-чемпіона, саме Усик матиме психологічну перевагу та зможе зламати суперника в пізніх раундах.
"Усику доведеться знову вибити з Дюбуа цю впевненість. Йому потрібно буде забрати його волю. І я думаю, що він з цим впорається. Хоча цього разу це буде не так легко. Можливо, вперше в кар'єрі Олександру доведеться піднятися з канвасу після точного удару в голову. Але він вистоїть", - вважає колишній чемпіон.
У якому раунді завершиться бій
Британець прогнозує, що Усик зможе зупинити суперника між 8 та 12 раундами:
"Дюбуа зараз, без сумніву, найвпевненіший у своїй кар'єрі. Але, як на мене, ця впевненість почне танути після шостого раунду. З шостого по дев'ятий він стане мішенню. Якщо протримається до 12-го – честь йому. Але я в це не вірю. Усик зробить свою роботу", - підсумував Белью.
Тоні Белью зустрічався з Олександром Усиком на рингу в листопаді 2018 року та поступився нокаутом у 8-му раунді. Для Усика то був останній поєдинок у крузервейті, після чого він перейшов у надважку вагу. Белью після поразки завершив кар'єру.
Тоні Белью (фото: instagram.com/tonybellew)
Усик – Дюбуа 2: головне про бій
Поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться у суботу, 19 липня на легендарній арені "Вемблі" в Лондоні.
На кону – пояси WBC, WBO та WBA, якими володіє Усик та титул IBF, що належить Дюбуа.
Обидва суперники отримають за цей бій рекордні в своїх кар'єрах гонорари. У першій зустрічі боксерів, що відбулася 26 серпня 2023 року у Вроцлаві, Усик здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді.
Зараз більшість аналітиків, включно з букмекерами, оцінюють шанси Усика на перемогу в межах 75-80%. Найчастіше прогнозують перемогу Усика за очками або технічним нокаутом у другій половині бою (орієнтовно 8-11 раунди).
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