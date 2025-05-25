Прогноз ШІ на бій Усик - Дюбуа 2: названо переможця і сценарій нокауту

19 липня 2025 року на стадіоні “Вемблі” в Лондоні відбудеться довгоочікуваний реванш між Олександром Усиком та Даніелом Дюбуа. І усіх вже зараз цікавить: хто ж переможе і яким саме чином?

Напередодні супербою РБК-Україна звернулося до аналітичної системи штучного інтелекту, яка спеціалізується на спортивному прогнозуванні, з проханням дати незалежну оцінку шансів боксерів. Модель проаналізувала сотні параметрів: форму обох суперників, їхні попередні бої, стиль ведення поєдинків, статистику, а також думки експертів і прогнози букмекерів.

Усик - Дюбуа 2: хто фаворит букмекерів і екс-боксерів

За даними топових букмекерів, станом на 25 травня коефіцієнт на перемогу Усика складає 1.30, коефіцієнт на перемогу Дюбуа - 4.40, а коефіцієнт на дострокову перемогу українського чемпіона - 1.85.

Абсолютна більшість експертів також вважають українця фаворитом.

Так, наприклад, Леннокс Льюїс в інтерв'ю The Sun зазначив, що “Дюбуа змінився, але Усик - це рівень вище”.

“Йому [Дюбуа] потрібно більше, ніж просто сила, щоб зламати такого боксера, як Олександр", - додав легендарний спортсмен.

Ще один екс-боксер Карл Фроч у коментарі BT Sport заявив, що “психологічна витривалість Усика - це головна зброя, яку Дюбуа недооцінює”.

Прогноз ШІ: як пройде бій Усик - Дюбуа

Ось який сценарій на бій дає ШІ.

Раунди 1-3

Усик традиційно почне обережно, працюючи з дистанції. Дюбуа спробує скоротити дистанцію і нав’язати бій, але поки без ефективних атак. Висока напруга, мало ударів.

Раунди 4-6

Темп зростає. Усик починає “читати” суперника, збільшує кількість ударів, активно комбінує. Дюбуа відповідає серіями, однак пропускає більше. Видно, що британець починає “підсідати" фізично.

Раунди 7-9

Домінування Усика. Комбінації зліва, аперкоти, зміна кутів. Дюбуа починає “застигати”, зростає кількість точних ударів українця. Можливий перший нокдаун.

Раунди 10-11

Завершення бою. Усик стирає опір Дюбуа. Серія ударів по корпусу та голові змушує рефері втрутитися. Перемога Усика технічним нокаутом.

Таким чином ШІ вважає найймовірнішим сценарієм закінчення бою технічним нокаутом у 10-11 раунді на користь Усика. Ймовірність перемоги Усика - 85%.

Чому переможе Усик: аргументи ШІ

Вища боксерська IQ та гнучкість. Усик здатен адаптуватися до будь-якого суперника, чого не було у Дюбуа навіть у бою проти Джо Джойса.

Усик здатен адаптуватися до будь-якого суперника, чого не було у Дюбуа навіть у бою проти Джо Джойса. Витривалість. У бою проти Тайсона Ф’юрі (двічі у 2024 році) Усик показав, що може контролювати темп навіть у 12-му раунді. Дюбуа ж втрачає потужність і концентрацію після 6-7 раунду.

У бою проти Тайсона Ф’юрі (двічі у 2024 році) Усик показав, що може контролювати темп навіть у 12-му раунді. Дюбуа ж втрачає потужність і концентрацію після 6-7 раунду. Психологія. Усик пройшов через бій із суперечками, “заниження” у Польщі, провокації Ф’юрі, і не зламався. У Дюбуа були моменти, коли він давав волю емоціям і потім “зникав” на ринзі.

Усик пройшов через бій із суперечками, “заниження” у Польщі, провокації Ф’юрі, і не зламався. У Дюбуа були моменти, коли він давав волю емоціям і потім “зникав” на ринзі. Статистика. Усик завдає в середньому 65 ударів на раунд із точністю 38%. Дюбуа - 35 ударів на раунд, точність 26%, зниження показників після 6 раунду.

Що може змінити результат?

Єдиний шанс Дюбуа, вважає штучний інтелект, - влучний удар у перших трьох раундах. Це має бути удар по корпусу (як у першому бою) або щільний хук у момент проходу Усика. Але для цього британцю доведеться працювати у темпі, до якого він ще не готовий.

Ймовірність сенсації від Дюбуа - 15%.

Варто зазначити, що штучний інтелект не гарантує результату, але на основі даних, підготовки та психології бійців - фаворитом залишається Усик. Імовірно, він закриє це питання достроково.