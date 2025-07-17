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Усик – Дюбуа 2: коли і де дивитися прес-конференцію та битву поглядів сьогодні

Лондон, Четвер 17 липня 2025 11:10
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Усик – Дюбуа 2: коли і де дивитися прес-конференцію та битву поглядів сьогодні Фото: Олександр Усик незмінно перемагав у битвах поглядів з Даніелем Дюбуа (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Після відкритого тренування, яке вчора дало старт офіційним медіа-заходам перед поєдинком за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в хевівейті між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа, суперники зустрінуться знову. На 17 липня запланована прес-конференція боксерів, яка традиційно увінчається битвою поглядів.

Коли та де дивитися подію наживо – підкаже РБК-Україна.

Що очікувати від зустрічі суперників

Захід запланований на 15:00 у четвер, 17 липня. На ньому варто очікувати чергових гучних заяв Дюбуа, який явно нервує перед поєдинком і, мабуть, тому такий багатослівний.

Напевно, команда британця вкотре згадає його суперечливий удар у першій зустрічі боксерів та продовжить пісню, що у Дюбуа тоді вкрали перемогу.

Якихось інших новин чи сенсаційних заяв ніхто не очікує. Хоча… Знявся ж Дюбуа з поєдинку проти Джозефа Паркера у лютому – трохи більше ніж за добу до виходу на ринг. Тому все можливе.

Навряд чи ми побачимо якусь штовханину за участю боксерів та їхніх команд. Дюбуа вже виріс з того віку, щоб відверто провокувати. А Усик – ніколи не був прихильником епатажу.

Найцікавіше, що має відбутися – це битва поглядів майбутніх суперників. Вони вже проводили подібні дуелі – під час перших заходів для ЗМІ, коли тільки затвердили бій, та й декілька днів тому перетнулись у Лондоні. У попередніх випадках переможцем незмінно ставав українець, що являв собою еталон врівноваженості.

Спостерігати за всім цим наживо можна буде на YouTube-каналі DAZN Boxing.

Які ще заходи відбудуться

Після відкритого тренування та прес-конференції, у п'ятницю, 18 липня о 17:00 відбудеться церемонія зважування та фінальна битва поглядів перед поєдинком.

А вже за трохи більше ніж добу – увечері 19 липня, Усик та Дюбуа безпосередньо на рингу будуть доводили один одному та глядачам хто на що здатний.

Усик – Дюбуа 2: головне про бій

Повторний поєдинок Усика та Дюбуа на "Вемблі" визначить нового абсолютного чемпіона світу в хевівейті. На кону – пояси WBC, WBO та WBA, якими володіє Усик та титул IBF, що належить Дюбуа.

Обидва суперники отримають за цей бій рекордні в своїх кар'єрах гонорари.

Більшість аналітиків, включно з букмекерами, оцінюють шанси Усика на перемогу в межах 75-80%. Найчастіше прогнозують перемогу Усика за очками або технічним нокаутом у другій половині бою (орієнтовно 8-11 раунди).

В андеркарді головного бою свої поєдинки проведуть ще два українці - Владислав Сіренко та Даніель Лапін.

В Україні вечір боксу в прямому ефірі транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Раніше розповіли, як Усик та Дюбуа похизувались фізичною формою перед реваншем.

Також читайте, кого Усик запросив у Лондон на вечерю перед боєм з Дюбуа.

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