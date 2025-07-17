Усик – Дюбуа 2: коли і де дивитися прес-конференцію та битву поглядів сьогодні

Після відкритого тренування , яке вчора дало старт офіційним медіа-заходам перед поєдинком за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в хевівейті між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа, суперники зустрінуться знову. На 17 липня запланована прес-конференція боксерів, яка традиційно увінчається битвою поглядів.

Коли та де дивитися подію наживо – підкаже РБК-Україна .

Що очікувати від зустрічі суперників

Захід запланований на 15:00 у четвер, 17 липня. На ньому варто очікувати чергових гучних заяв Дюбуа, який явно нервує перед поєдинком і, мабуть, тому такий багатослівний.

Напевно, команда британця вкотре згадає його суперечливий удар у першій зустрічі боксерів та продовжить пісню, що у Дюбуа тоді вкрали перемогу.

Якихось інших новин чи сенсаційних заяв ніхто не очікує. Хоча… Знявся ж Дюбуа з поєдинку проти Джозефа Паркера у лютому – трохи більше ніж за добу до виходу на ринг. Тому все можливе.

Навряд чи ми побачимо якусь штовханину за участю боксерів та їхніх команд. Дюбуа вже виріс з того віку, щоб відверто провокувати. А Усик – ніколи не був прихильником епатажу.

Найцікавіше, що має відбутися – це битва поглядів майбутніх суперників. Вони вже проводили подібні дуелі – під час перших заходів для ЗМІ, коли тільки затвердили бій, та й декілька днів тому перетнулись у Лондоні. У попередніх випадках переможцем незмінно ставав українець, що являв собою еталон врівноваженості.

Спостерігати за всім цим наживо можна буде на YouTube-каналі DAZN Boxing.

Які ще заходи відбудуться

Після відкритого тренування та прес-конференції, у п'ятницю, 18 липня о 17:00 відбудеться церемонія зважування та фінальна битва поглядів перед поєдинком.

А вже за трохи більше ніж добу – увечері 19 липня, Усик та Дюбуа безпосередньо на рингу будуть доводили один одному та глядачам хто на що здатний.