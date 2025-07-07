"Вік грає проти Усика": Беленюк назвав переваги Дюбуа та спрогнозував результат реваншу

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк поділився прогнозом на бій-реванш за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Є фактори, які дають перевагу опоненту українця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport-Express.ua .

Прогноз олімпійського чемпіона

На думку Беленюка, віковий чинник може відіграти свою роль. Усику вже 38, тоді як його опонент молодший на десять років.

"Вік уже не на боці Усика, і він, безумовно, грає на користь Дюбуа. Можливо, британець став впевненішим і після того, як несподівано переміг нокаутом Джошуа. Прогнозую, що бій вийде більш конкурентним, ніж перший поєдинок цих суперників", - розмірковує Беленюк.

Жан Беленюк (фото: Getty Images)

Втім, за словами атлета, українець значно переважає суперника у майстерності та боксерських навичках, і саме це має стати визначальним фактором.

"Усик, як і в першому бою, змусить Дюбуа діяти за своїм сценарієм. Тоді він буквально знущався з британця. Єдине, чим Дюбуа собі допомагав – це ударами нижче пояса. Я не бачу, чим цього разу може здивувати британець", - зазначив олімпійський чемпіон.

Бій-реванш Усик – Дюбуа

Поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться у суботу, 19 липня на легендарній арені "Вемблі" в Лондоні.

На кону – пояси WBC, WBO та WBA, якими володіє Усик та титул IBF, що належить Дюбуа.

Обидва суперники отримають за цей бій рекордні в своїх кар'єрах гонорари. У першій зустрічі боксерів, що відбулася 26 серпня 2023 року у Вроцлаві, Усик здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Зараз більшість аналітиків, включно з букмекерами, оцінюють шанси Усика на перемогу в межах 75-80%. Найчастіше прогнозують перемогу Усика за очками або технічним нокаутом у другій половині бою (орієнтовно 8-11 раунди).