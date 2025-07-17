Усик - Дюбуа: астролог дала прогноз на реванш: Усик - Дюбуа: астролог дала прогноз на реванш

Останется ли Усик непобежденным чемпионом

Для того чтобы сделать предсказания относительно итогов матчей, астроэксперт использует методику хорарной астрологии, и точность ее выводов достигает почти 80%, что превышает аналогичный показатель в спортивном беттинге.

"19 июля 2025 года на лондонском "Уэмбли" с вероятностью в 80% украинец не проиграет", - сказала Соловьева.

Отметим, астролог установила национальный рекорд Украины в номинации "Самый высокий процент вероятностей среди опубликованных астрологических прогнозов на результат спортивных событий".

Усик и Дюбуа (фото: Getty Images)

Бой Усика против Дюбуа - прогнозы

По мнению ИИ, победит украинец. Он считает наиболее вероятным сценарием окончания боя техническим нокаутом в 10-11 раунде в пользу Усика. И на это ИИ "ставит" 85%.

Своим прогнозом также поделился бывший чемпион мира в трех весовых категориях, британец Дюк Маккензи. Он тоже предсказывает победу Усику.

"Если бы Дюбуа дрался с кем-то другим, я бы поставил на него. Но Усик - это совсем другое дело. Его еще рано списывать. Усик найдет путь к победе, что бы ни делал Дюбуа. Мой прогноз - Усик остановит соперника в конце боя", - считает эксперт.

А вот последний соперник Усика в первом тяжелом весе, британец Тони Белью, озвучил другое мнение. Он считает, что у Дюбуа все же есть шансы на победу, но украинец способен это изменить.

"Усику придется снова выбить из Дюбуа эту уверенность. Ему нужно будет забрать его волю. И я думаю, что он с этим справится. Хотя на этот раз это будет не так легко. Возможно, впервые в карьере Александру придется подняться с канваса после точного удара в голову. Но он выстоит", - заявил бывший чемпион.