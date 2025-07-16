Заклик від Усика, шоу Лапіна та бій Макогоненко: як пройшло відкрите тренування перед реваншем (відео)
16 липня в Лондоні відбувся перший медіа-захід у рамках боксерського шоу Усик - Дюбуа 2 – відкрите тренування. Глядачі побачили не лише всіх учасників майбутнього шоу 19 липня, а й виставковий бій за участю юної української зірки.
Про найцікавіше, що відбувалось під час дійства, розповідає РБК-Україна.
Шоу від Лапіна
Спочатку на ринг за чергою викликали усіх учасників майбутніх боїв, зокрема й українців Владислава Сіренка та Даніеля Лапіна. Усі вони протягом декількох хвилин демонстрували вправи, які зазвичай виконують на тренуванні.
Формат виходів довільний. Хтось з'являвся на рингу сам і показував декілька вправ з боїв з тіню. Інші виходили з асистентами та демонстрували короткий спаринг.
Створити шоу в таких межах дуже важко. Але українцю Даніелю Лапіну це вдалося.
28-річний володар титулів IBF Inter-Continental та WBA Inter-Continental у напівважкій вазі вийшов на ринг з групою підлітків і під ритмічну музику провів тренування з ними. Причому, український боксер виступав у ролі тренера: показував рухи, випади, ухили від ударів, а його "підопічні" намагалися повторювати все це. Вийшло нетривіально, живо і доволі цікаво.
Undefeated Daniel Lapin did NOT come alone to Open Workouts— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 16, 2025
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Показовий бій Макогоненко
В рамках відкритого тренування провела показовий поєдинок 17-річна українська боксерка Кіра Макогоненко.
Спочатку планувалося, що юна українка візьме участь в офіційному андеркарді, проте British Boxing Control відмовив у допуску Кіри до професійного дебюту. Адже за його правилами це можливо тільки з 18 років.
Тож боксерка провела поєдинок у чотири раунди по дві хвилини проти представниці Угорщини Джудіт Хетчболд. Українка була більш активною і загалом переважала суперницю за всіма компонентами. Але рефері після бою підняв руки обох суперниць. Зазначимо, що результати таких зустрічей не йдуть в офіційний рекорд боксерів.
Кіра Макогоненко (фото: instagram.com/kiramakogonenko)
Виходи Дюбуа та Усика
Даніель Дюбуа показав доволі скромну "програму": обмежився боєм з тіню. Натомість, як завжди, був багатослівним.
"Моя чудова форма пояснюється голодом і бажанням. Я боєць, і я хочу стати найкращим. Я не той, що був у першому бою з Усиком. Я відродився і відчуваю себе новим бійцем, готовим до поєдинку з будь-ким у світі. Я хочу спричинити хаос!", - амбітно заявив він.
TIME!!— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 16, 2025
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Усик майбутній бій не коментував, обмежившись лише показовим тренуванням. Український чемпіон вийшов на ринг у футболці з написом "Free Azovstal Defenders" ("Свободу захисникам "Азовсталі").
Його вихід був більш цікавим та емоційним, ніж у Дюбуа. Українець спочатку показав імітацію ударів та переміщення. А потім надів рукавички та попрацював із тренером Єгором Голубом.
Mr. AURA himself @usykaa is in the ring— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 16, 2025
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Усик – Дюбуа 2: головне про бій
Повторний поєдинок Усика та Дюбуа на "Вемблі" визначить нового абсолютного чемпіона світу в хевівейті. На кону – пояси WBC, WBO та WBA, якими володіє Усик та титул IBF, що належить Дюбуа.
Обидва суперники отримають за цей бій рекордні в своїх кар'єрах гонорари.
Більшість аналітиків, включно з букмекерами, оцінюють шанси Усика на перемогу в межах 75-80%. Найчастіше прогнозують перемогу Усика за очками або технічним нокаутом у другій половині бою (орієнтовно 8-11 раунди).
В андеркарді головного бою свої поєдинки проведуть ще два українці - Владислав Сіренко та Даніель Лапін.
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