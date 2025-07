Заклик від Усика, шоу Лапіна та бій Макогоненко: як пройшло відкрите тренування перед реваншем (відео)

Шоу від Лапіна

Спочатку на ринг за чергою викликали усіх учасників майбутніх боїв, зокрема й українців Владислава Сіренка та Даніеля Лапіна. Усі вони протягом декількох хвилин демонстрували вправи, які зазвичай виконують на тренуванні.

Формат виходів довільний. Хтось з'являвся на рингу сам і показував декілька вправ з боїв з тіню. Інші виходили з асистентами та демонстрували короткий спаринг.

Створити шоу в таких межах дуже важко. Але українцю Даніелю Лапіну це вдалося.

28-річний володар титулів IBF Inter-Continental та WBA Inter-Continental у напівважкій вазі вийшов на ринг з групою підлітків і під ритмічну музику провів тренування з ними. Причому, український боксер виступав у ролі тренера: показував рухи, випади, ухили від ударів, а його "підопічні" намагалися повторювати все це. Вийшло нетривіально, живо і доволі цікаво.

Undefeated Daniel Lapin did NOT come alone to Open Workouts



Buy Usyk vs Dubois 2 NOW HERE --> https://t.co/FoiaUucafv#UsykDubois2 July 19 Live exclusively on DAZN pic.twitter.com/kF6xNKPkdi — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 16, 2025

Показовий бій Макогоненко

В рамках відкритого тренування провела показовий поєдинок 17-річна українська боксерка Кіра Макогоненко.

Спочатку планувалося, що юна українка візьме участь в офіційному андеркарді, проте British Boxing Control відмовив у допуску Кіри до професійного дебюту. Адже за його правилами це можливо тільки з 18 років.

Тож боксерка провела поєдинок у чотири раунди по дві хвилини проти представниці Угорщини Джудіт Хетчболд. Українка була більш активною і загалом переважала суперницю за всіма компонентами. Але рефері після бою підняв руки обох суперниць. Зазначимо, що результати таких зустрічей не йдуть в офіційний рекорд боксерів.

Кіра Макогоненко (фото: instagram.com/kiramakogonenko)

Виходи Дюбуа та Усика

Даніель Дюбуа показав доволі скромну "програму": обмежився боєм з тіню. Натомість, як завжди, був багатослівним.

"Моя чудова форма пояснюється голодом і бажанням. Я боєць, і я хочу стати найкращим. Я не той, що був у першому бою з Усиком. Я відродився і відчуваю себе новим бійцем, готовим до поєдинку з будь-ким у світі. Я хочу спричинити хаос!", - амбітно заявив він.

TIME!!



Buy Usyk vs Dubois 2 NOW HERE --> https://t.co/FoiaUucafv#UsykDubois2 July 19 Live exclusively on DAZN pic.twitter.com/7SsDTyljUr — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 16, 2025

Усик майбутній бій не коментував, обмежившись лише показовим тренуванням. Український чемпіон вийшов на ринг у футболці з написом "Free Azovstal Defenders" ("Свободу захисникам "Азовсталі").

Його вихід був більш цікавим та емоційним, ніж у Дюбуа. Українець спочатку показав імітацію ударів та переміщення. А потім надів рукавички та попрацював із тренером Єгором Голубом.