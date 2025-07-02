ua en ru
Ср, 02 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Усик – Дюбуа 2: стало відомо, як можна буде дивитися супербій в Україні

Лондон, Середа 02 липня 2025 14:52
UA EN RU
Усик – Дюбуа 2: стало відомо, як можна буде дивитися супербій в Україні Олександр Усик та Даніель Дюбуа зустрінуться на рингу 19 липня (колаж РБК-Україна)
Автор: Андрій Костенко

Бій між Олександром Усиком і Даніелєм Дюбуа за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі в Україні в ніч з 19 на 20 липня покаже MEGOGO.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу медіасервісу.

Розклад боксерського вечора

MEGOGO покаже в Україні поєдинок Усик – Дюбуа 2 та весь файткард вечора. Володимир Кобельков прокоментує головний поєдинок з місця подій на "Вемблі".

Вечір боксу стартуватиме з прелімів орієнтовно о 19:00 за київським часом. Мейнкард розпочнеться приблизно о 20:30, його відкриватиме бій українських надважковаговиків: Андрій Новицький захищатиме титул чемпіона WBC International в поєдинку проти Владислава Сіренка.

Наступним у ринг вийде український боксер напівважкої ваги Даніель Лапін, який проведе бій за титули IBF та WBA Continental проти британця Льюїса Едмонсона.

Головний бій розпочнеться близько 23:30. Вечір боксу завершиться до 1:00 за Києвом (23:00 за місцевим часом) згідно з регламентом "Вемблі".

Де і як дивитися бій

Головний бій та весь файткард вечора можна буде дивитися за передплатами "Оптимальна", "Максимальна", "Спорт" та MEGOPACK XL.

Трансляція буде доступна в підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", який з’явиться на сервісі в день події.

Усик – Дюбуа 2: стало відомо, як можна буде дивитися супербій в Україні

Головне про бій Усик - Дюбуа 2

Реванш між Усиком та Дюбуа відбудеться в суботу, 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Перед поєдинком Усик володіє поясами WBA, WBC та WBO. У власності британця – пояс IBF, від якого рік тому добровільно відмовився українець.

Більшість аналітиків, включно з букмекерами, оцінюють шанси Усика на перемогу в межах 75-80%. Найчастіше прогнозують перемогу Усика за очками або технічним нокаутом у другій половині бою (орієнтовно 8-11 раунди).

Обидва суперники отримають за цей бій рекордні в своїх кар'єрах гонорари.У першій зустрічі боксерів, що відбулася 26 серпня 2023 року у Вроцлаві, Усик здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Раніше ми повідомляли, що на реванш Усик – Дюбуа через високий ажіотаж готують додаткові місця для вболівальників на "Вемблі".

Також раніше ми писали про українських боксерів, які билися на британському рингу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бокс Олександр Усик
Новини
Росіяни двічі проривалися до Дачного. Генштаб розповів, що з ними сталося
Росіяни двічі проривалися до Дачного. Генштаб розповів, що з ними сталося
Аналітика
Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду