Усик – Дюбуа 2: стало відомо, як можна буде дивитися супербій в Україні

Бій між Олександром Усиком і Даніелєм Дюбуа за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі в Україні в ніч з 19 на 20 липня покаже MEGOGO.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу медіасервісу .

Трансляція буде доступна в підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", який з’явиться на сервісі в день події.

Головний бій та весь файткард вечора можна буде дивитися за передплатами "Оптимальна", "Максимальна", "Спорт" та MEGOPACK XL.

Головний бій розпочнеться близько 23:30. Вечір боксу завершиться до 1:00 за Києвом (23:00 за місцевим часом) згідно з регламентом "Вемблі".

Наступним у ринг вийде український боксер напівважкої ваги Даніель Лапін, який проведе бій за титули IBF та WBA Continental проти британця Льюїса Едмонсона.

Вечір боксу стартуватиме з прелімів орієнтовно о 19:00 за київським часом. Мейнкард розпочнеться приблизно о 20:30, його відкриватиме бій українських надважковаговиків: Андрій Новицький захищатиме титул чемпіона WBC International в поєдинку проти Владислава Сіренка.

MEGOGO покаже в Україні поєдинок Усик – Дюбуа 2 та весь файткард вечора. Володимир Кобельков прокоментує головний поєдинок з місця подій на "Вемблі".

Головне про бій Усик - Дюбуа 2

Реванш між Усиком та Дюбуа відбудеться в суботу, 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Перед поєдинком Усик володіє поясами WBA, WBC та WBO. У власності британця – пояс IBF, від якого рік тому добровільно відмовився українець.

Більшість аналітиків, включно з букмекерами, оцінюють шанси Усика на перемогу в межах 75-80%. Найчастіше прогнозують перемогу Усика за очками або технічним нокаутом у другій половині бою (орієнтовно 8-11 раунди).

Обидва суперники отримають за цей бій рекордні в своїх кар'єрах гонорари.У першій зустрічі боксерів, що відбулася 26 серпня 2023 року у Вроцлаві, Усик здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Раніше ми повідомляли, що на реванш Усик – Дюбуа через високий ажіотаж готують додаткові місця для вболівальників на "Вемблі".

Також раніше ми писали про українських боксерів, які билися на британському рингу.