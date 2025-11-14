Уряд уже розпочав аудит всіх державних компаній, - Зеленський

Український лідер Володимир Зеленський повідомив у п'ятницю, 14 листопада, що Кабінет міністрів вже розпочав аудит держкомпаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.

" Уряд уже розпочав аудит усіх державних компаній, і результати перевірки будуть у правоохоронних та антикорупційних органів, і уряд повинен забезпечити їм повну підтримку. Я саме на це розраховую ", - йдеться у заяві президента.

Лідер держави розповів, що заслухав доповідь прем’єр-міністра України Юлії Свириденко, яка повідомила про старт перевірки держкомпаній.

Масштабна перевірка державних компаній

Нагадаємо, Кабінет міністрів доручив провести комплексну перевірку найбільших державних компаній, зокрема у сфері енергетики та оборонної промисловості. За словами Свириденко, особлива увага приділятиметься прозорості закупівель та фінансового контролю.

Очільниця уряду зазначила, що наглядові ради "Нафтогазу", "Укроборонпрому", "Укрзалізниці", "Укргідроенерго" та держбанків мають проаналізувати діяльність виконавчих органів.

Крім того, Державна аудиторська служба здійснить державний фінансовий контроль великих держпідприємств. Йдеться про ефективне використання коштів держбюджету та достовірність фінансової звітності.

Президент України повідомив, що остаточні рішення буде ухвалено після проведення аудиту державних компаній та оцінки результатів їхньої діяльності.

Зазначимо, необхідність у проведенні масштабної перевірки держкомпаній виникла на тлі викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", яку організували чиновники та бізнесмени. Розслідування встановило, що члени злочинної групи систематично отримували хабарі від контрагентів компанії.

У четвер, 13 листопада, Свириденко розповіла, що Кабмін готує комплексне рішення щодо всіх держкомпаній, щоб унеможливити існування подібних схем.

РБК-Україна раніше повідомляло, що у середу, 12 листопада, віцепрезидента "Енергоатому" Якоба Гартмута було відсторонено від посади.