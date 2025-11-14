ua en ru
Пт, 14 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Правительство уже начало аудит всех государственных компаний, - Зеленский

Украина, Пятница 14 ноября 2025 22:49
UA EN RU
Правительство уже начало аудит всех государственных компаний, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Валерий Ульяненко

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил в пятницу, 14 ноября, что Кабинет министров уже начал аудит госкомпаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского.

Лидер государства рассказал, что заслушал доклад премьер-министра Украины Юлии Свириденко, которая сообщила о старте проверки госкомпаний.

"Правительство уже начало аудит всех государственных компаний, и результаты проверки будут у правоохранительных и антикоррупционных органов, и правительство должно обеспечить им полную поддержку. Я именно на это рассчитываю", - говорится в заявлении президента.

Масштабная проверка государственных компаний

Напомним, Кабинет министров поручил провести комплексную проверку крупнейших государственных компаний, в частности в сфере энергетики и оборонной промышленности. По словам Свириденко, особое внимание будет уделяться прозрачности закупок и финансового контроля.

Глава правительства отметила, что наблюдательные советы "Нафтогаза", "Укроборонпрома", "Укрзализныци", "Укргидроэнерго" и госбанков должны проанализировать деятельность исполнительных органов.

Кроме того, Государственная аудиторская служба осуществит государственный финансовый контроль крупных госпредприятий. Речь идет об эффективном использовании средств госбюджета и достоверности финансовой отчетности.

Президент Украины сообщил, что окончательные решения будут приняты после проведения аудита государственных компаний и оценки результатов их деятельности.

Отметим, необходимость в проведении масштабной проверки госкомпаний возникла на фоне разоблачения коррупционной схемы в "Энергоатоме", которую организовали чиновники и бизнесмены. Расследование установило, что члены преступной группы систематически получали взятки от контрагентов компании.

В четверг, 13 ноября, Свириденко рассказала, что Кабмин готовит комплексное решение по всем госкомпаниям, чтобы исключить существование подобных схем.

РБК-Украина ранее сообщало, что в среду, 12 ноября, вице-президент "Энергоатома" Якоб Гартмут был отстранен от должности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Юлия Свириденко
Новости
По 50 тысяч гривен за рождение ребенка: Зеленский подписал закон
По 50 тысяч гривен за рождение ребенка: Зеленский подписал закон
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт