Правительство уже начало аудит всех государственных компаний, - Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил в пятницу, 14 ноября, что Кабинет министров уже начал аудит госкомпаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского.

" Правительство уже начало аудит всех государственных компаний, и результаты проверки будут у правоохранительных и антикоррупционных органов, и правительство должно обеспечить им полную поддержку. Я именно на это рассчитываю ", - говорится в заявлении президента.

Лидер государства рассказал, что заслушал доклад премьер-министра Украины Юлии Свириденко, которая сообщила о старте проверки госкомпаний.

Масштабная проверка государственных компаний

Напомним, Кабинет министров поручил провести комплексную проверку крупнейших государственных компаний, в частности в сфере энергетики и оборонной промышленности. По словам Свириденко, особое внимание будет уделяться прозрачности закупок и финансового контроля.

Глава правительства отметила, что наблюдательные советы "Нафтогаза", "Укроборонпрома", "Укрзализныци", "Укргидроэнерго" и госбанков должны проанализировать деятельность исполнительных органов.

Кроме того, Государственная аудиторская служба осуществит государственный финансовый контроль крупных госпредприятий. Речь идет об эффективном использовании средств госбюджета и достоверности финансовой отчетности.

Президент Украины сообщил, что окончательные решения будут приняты после проведения аудита государственных компаний и оценки результатов их деятельности.

Отметим, необходимость в проведении масштабной проверки госкомпаний возникла на фоне разоблачения коррупционной схемы в "Энергоатоме", которую организовали чиновники и бизнесмены. Расследование установило, что члены преступной группы систематически получали взятки от контрагентов компании.

В четверг, 13 ноября, Свириденко рассказала, что Кабмин готовит комплексное решение по всем госкомпаниям, чтобы исключить существование подобных схем.

РБК-Украина ранее сообщало, что в среду, 12 ноября, вице-президент "Энергоатома" Якоб Гартмут был отстранен от должности.