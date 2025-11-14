ua en ru
Пт, 14 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Корупційний скандал в енергетиці. Зеленський анонсував кадрові рішення після перевірок

П'ятниця 14 листопада 2025 13:20 promo
UA EN RU
Корупційний скандал в енергетиці. Зеленський анонсував кадрові рішення після перевірок Фото: Володимир Зеленський та Юлія Свириденко (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Ірина Глухова

В Кабміні проведуть кадрові зміни, які торкнуться двох міністерств - енергетики та юстиції. Остаточні рішення ухвалюватимуть після проведення аудиту держкомпаній та оцінки результатів їхньої діяльності.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Зеленський провів нараду з прем'єркою Юлію Свириденко, яка доповіла про запуск процесів аудиту в державних компаніях.

"Ми визначили, що терміни перевірок мають бути оперативними, а всі результати мають бути направлені до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування", - розповів президент.

За його словами, з урахуванням результатів будуть і кадрові рішення.

Зеленський також згадав, що результатами аудиту будуть ділитись із ключовими партнерами України закордоном.

"Прозорість у державних компаніях і відсутність будь-яких схем має бути гарантована. Говорили й про кадрові зміни в уряді - Премʼєр-міністр України запропонує кандидатури міністрів енергетики та юстиції", - додав Зеленський.

Корупційний скандал в енергетиці

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про реалізацію операції "Мідас". Так, було викрито масштабну корупцію в енергетиці.

Йдеться про відмивання коштів та незаконне збагачення, організоване українськими чиновниками.

Як повідомили джерела РБК-Україна, до корупційної схеми причетні бізнесмен Тимур Міндіч, колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов і чинний міністр юстиції Герман Галущенко.

На тлі цього скандалу Галущенко подав у відставку з посади міністра юстиції. Також заяву про звільнення подала міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Наразі виконувати обов'язки міністра енергетики після звільнення Гринчук буде заступник міністра Микола Колісник.

Детальніше про розслідування НАБУ - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський НАБУ Юлія Свириденко
Новини
РФ пошкодила посольство Азербайджану у Києві: який вигляд має сквер Алієва (фото, відео)
РФ пошкодила посольство Азербайджану у Києві: який вигляд має сквер Алієва (фото, відео)
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе