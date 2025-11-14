Корупційний скандал в енергетиці. Зеленський анонсував кадрові рішення після перевірок

В Кабміні проведуть кадрові зміни, які торкнуться двох міністерств - енергетики та юстиції. Остаточні рішення ухвалюватимуть після проведення аудиту держкомпаній та оцінки результатів їхньої діяльності.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський у Telegram .

Зеленський провів нараду з прем'єркою Юлію Свириденко, яка доповіла про запуск процесів аудиту в державних компаніях.

"Ми визначили, що терміни перевірок мають бути оперативними, а всі результати мають бути направлені до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування", - розповів президент.

За його словами, з урахуванням результатів будуть і кадрові рішення.

Зеленський також згадав, що результатами аудиту будуть ділитись із ключовими партнерами України закордоном.

"Прозорість у державних компаніях і відсутність будь-яких схем має бути гарантована. Говорили й про кадрові зміни в уряді - Премʼєр-міністр України запропонує кандидатури міністрів енергетики та юстиції", - додав Зеленський.