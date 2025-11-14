Корупційний скандал в енергетиці. Зеленський анонсував кадрові рішення після перевірок
В Кабміні проведуть кадрові зміни, які торкнуться двох міністерств - енергетики та юстиції. Остаточні рішення ухвалюватимуть після проведення аудиту держкомпаній та оцінки результатів їхньої діяльності.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у Telegram.
Зеленський провів нараду з прем'єркою Юлію Свириденко, яка доповіла про запуск процесів аудиту в державних компаніях.
"Ми визначили, що терміни перевірок мають бути оперативними, а всі результати мають бути направлені до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування", - розповів президент.
За його словами, з урахуванням результатів будуть і кадрові рішення.
Зеленський також згадав, що результатами аудиту будуть ділитись із ключовими партнерами України закордоном.
"Прозорість у державних компаніях і відсутність будь-яких схем має бути гарантована. Говорили й про кадрові зміни в уряді - Премʼєр-міністр України запропонує кандидатури міністрів енергетики та юстиції", - додав Зеленський.
Корупційний скандал в енергетиці
Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про реалізацію операції "Мідас". Так, було викрито масштабну корупцію в енергетиці.
Йдеться про відмивання коштів та незаконне збагачення, організоване українськими чиновниками.
Як повідомили джерела РБК-Україна, до корупційної схеми причетні бізнесмен Тимур Міндіч, колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов і чинний міністр юстиції Герман Галущенко.
На тлі цього скандалу Галущенко подав у відставку з посади міністра юстиції. Також заяву про звільнення подала міністерка енергетики Світлана Гринчук.
Наразі виконувати обов'язки міністра енергетики після звільнення Гринчук буде заступник міністра Микола Колісник.
Детальніше про розслідування НАБУ - в матеріалі РБК-Україна.